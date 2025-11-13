La informalidad sigue cayendo en Colombia

La informalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, ya que este fenómeno está presente en el 57,4 % de los trabajadores, mientras que en las trabajadoras es del 51,6 %. Foto: Mauricio Alvarado.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, durante el bimestre comprendido entre julio y septiembre, la informalidad en Colombia fue del 55 %.

Esto se traduce en una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Esta tasa ha mantenido una ininterrumpida senda de caída, lo que le ha permitido retroceder 4,2 puntos porcentuales desde 2021.

Para el DANE, la informalidad laboral abarca a ocupados que:

como asalariados, no están afiliados a salud, pensión y demás componentes de la seguridad social.

como independientes, trabajan en unidades productivas consideradas del sector informal.

La brecha entre las zonas rurales y las ciudades es considerable. Según el DANE, mientras la informalidad en las 13 principales ciudades fue del 41,6 %, el indicador para los centros poblados, rurales y dispersos fue del 83,4 %.

La informalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, ya que este fenómeno está presente en el 57,4 % de los trabajadores, mientras que en las trabajadoras es del 51,6 %.

Las cinco ciudades con mayores índices de informalidad son:

Sincelejo: 69,1 %

Montería: 66 %

Valledupar: 65,4 %

Cúcuta: 62,8 %

Riohacha: 60,9 %

Las cinco ciudades con menores índices d einformalidad son:

Bogotá: 33 %

Manizales: 36,5 %

Tunja: 38,5 %

Medellín: 39,5 %

Pereira: 41,9 %

Las cifras del DANE también muestran que entre mayor es el tamaño de la empresa menor es el índice de informalidad. Es así como mientras en las microempresas la tasa de informalidad es del 84,7 % en las medianas y grandes empresas es del 5 % y 2,6 %, respectivamente.

