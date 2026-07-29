El Dorado Max sigue en el limbo: las cinco alertas que Latam lanza al nuevo gobierno

Avión de Latam Airlines en la pista del Aeropuerto Internacional de Santiago. - Imagen de referencia
Foto: MARTIN BERNETTI / AFP
En marzo debía abrirse el proceso de selección del nuevo concesionario para El Dorado Max, la obra de 9,7 billones de pesos que promete llevar la capacidad del aeropuerto de 45,8 a 73 millones de pasajeros al año. La fecha pasó y nadie lo anunció. Nadie explicó por qué. Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, confirmó que los trámites internos del gobierno saliente se congelaron, y la decisión se traslada ahora al próximo gobierno.
El aeropuerto que en 2025 movió a 45,8 millones de personas y que hoy opera a 74 movimientos por...
Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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