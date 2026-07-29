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El Dorado Max sigue en el limbo: las cinco alertas que Latam lanza al nuevo gobierno

El Dorado Max se atrasa, la fórmula del Jet A1 está en disputa y el SAF sigue en el papel. La CEO de Latam en Colombia detalla, a diez días del cambio de gobierno, la lista de pendientes que le deja al próximo gabinete.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
29 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Avión de Latam Airlines en la pista del Aeropuerto Internacional de Santiago. - Imagen de referencia
Avión de Latam Airlines en la pista del Aeropuerto Internacional de Santiago. - Imagen de referencia
Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

En marzo debía abrirse el proceso de selección del nuevo concesionario para El Dorado Max, la obra de 9,7 billones de pesos que promete llevar la capacidad del aeropuerto de 45,8 a 73 millones de pasajeros al año. La fecha pasó y nadie lo anunció. Nadie explicó por qué. Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, confirmó que los trámites internos del gobierno saliente se congelaron, y la decisión se traslada ahora al próximo gobierno.

El aeropuerto que en 2025 movió a 45,8 millones de personas y que hoy opera a 74 movimientos por...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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