La lotería de los cien millones: el decreto que quiere hacer propietarios a taxistas

Por las vías del país circulan cerca de 200.000 taxis, según los comerciantes. Solo Bogotá tiene 55.000. La cifra está en descenso: en el último año apenas se matricularon 4.693 vehículos nuevos, cuando hace una década la venta rondaba los 7.400 anuales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mayoría de taxistas en Colombia pertenece al club de las cuatro de la mañana. Empacan la comida, se despiden de su familia, limpian el carrito, prenden el motor, encienden la radio mientras calienta, gradúan el espejo y aprietan el pedal para conseguirse el pan de cada día. A mediodía de un viernes, cuando el reloj marca ocho horas desde la salida, una gran parte aún no tiene ni la mitad del producido del patrón.

De los casi COP 100.000 que deben pagar los conductores no propietarios, algunos no llegan sino a COP 30.000 . Otros, los más...