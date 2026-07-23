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La lotería de los cien millones: el decreto que quiere hacer propietarios a taxistas

El Ministerio de Transporte propone un decreto que reformaría el taxi sin estudios técnicos y declara que no habrá impacto económico. Los conductores calculan que el carro eléctrico les costaría 150 millones sin financiación.

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
23 de julio de 2026 - 08:02 p. m.
Por las vías del país circulan cerca de 200.000 taxis, según los comerciantes. Solo Bogotá tiene 55.000. La cifra está en descenso: en el último año apenas se matricularon 4.693 vehículos nuevos, cuando hace una década la venta rondaba los 7.400 anuales.
Por las vías del país circulan cerca de 200.000 taxis, según los comerciantes. Solo Bogotá tiene 55.000. La cifra está en descenso: en el último año apenas se matricularon 4.693 vehículos nuevos, cuando hace una década la venta rondaba los 7.400 anuales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La mayoría de taxistas en Colombia pertenece al club de las cuatro de la mañana. Empacan la comida, se despiden de su familia, limpian el carrito, prenden el motor, encienden la radio mientras calienta, gradúan el espejo y aprietan el pedal para conseguirse el pan de cada día. A mediodía de un viernes, cuando el reloj marca ocho horas desde la salida, una gran parte aún no tiene ni la mitad del producido del patrón.

De los casi COP 100.000 que deben pagar los conductores no propietarios, algunos no llegan sino a COP 30.000 . Otros, los más...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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JOSEPATRO(ci8fp)Hace 2 minutos
Ahora será peor con el nuevo gobierno, los programas sociales no son la prioridad, la pensión de estos incansables trabajadores se convertirán en una útopia.
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