La mayoría de las auxiliares de vuelo ha soportado acoso sexual a lo largo de su carrera

Bloomberg News.

Más de dos tercios de las auxiliares de vuelo en Estados Unidos informan haber sufrido acoso sexual verbal o físico durante sus carreras, según un estudio publicado la semana pasada por la Association of Flight Attendants – CWA (AFA).

Alrededor del 35 por ciento de las azafatas que participaron de la encuesta dijo haber sufrido acoso sexual verbal, incluidos comentarios lascivos, sugestivos e inapropiados, solo en los últimos doce meses. Dieciocho por ciento de ellas fueron hostigadas físicamente durante el mismo período, e informaron haber sido "tocadas, palpadas, tironeadas, agarradas, manoseadas, abofeteadas, frotadas y acariciadas", por encima y debajo de sus uniformes, dijo la AFA.

Más allá de su impacto en las personas, tal abuso amenaza la seguridad de los pasajeros al socavar la autoridad de los asistentes de vuelo en las emergencias y al dificultarles intervenir en las disputas entre los pasajeros, dijo el sindicato. La AFA solicitó a la industria de las aerolíneas de EE.UU. tomar medidas para combatir ese acoso y reconocer cómo el comportamiento puede afectar la seguridad.

Sesenta y ocho por ciento de las 3.500 asistentes de vuelo que participaron de la encuesta dijeron no haber visto ningún esfuerzo por parte de las aerolíneas para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo en el último año, y solo el 7 por ciento ha denunciado tal abuso. El estudio incluyó empleadas de 29 aerolíneas estadounidenses.

Acoso "legendario"

"El acoso a las azafatas es legendario, pero esta encuesta muestra lo común que sigue siendo, incluso durante la era de #MeToo", dijo en un comunicado Sara Nelson, presidenta de la AFA. "Es hora de que todos nosotros –aerolíneas, sindicatos, reguladores, legisladores y pasajeros– pongamos fin a comportamientos que ya no pueden perdonarse". La dignidad y el bienestar de las asistentes de vuelo y la seguridad de todos los viajeros dependen de ello".

Las empresas aéreas estadounidenses se toman en serio estos asuntos "y no toleran ninguna forma de acoso ", dijo Airlines for America, un grupo de la industria, en un comunicado enviado por correo electrónico. Existen procesos bien definidos para que los miembros de la tripulación denuncien actividades delictivas a bordo a los reguladores de EE.UU. y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, agregó.

"Las aerolíneas se esfuerzan por asegurarse de que cada empleado tenga un ambiente de trabajo seguro y de que el comportamiento perjudicial o inapropiado hacia la tripulación o los pasajeros se resuelva lo antes posible", dijo el grupo.

United Continental Holdings Inc., Spirit Airlines Inc. y Alaska Air Group Inc. han trabajado con el sindicato para detener ese tipo de conducta en el sector, dijo la AFA.