La meta es duplicar las exportaciones colombianas: Analdex

Presidente ejecutivo de Analdex Foto: El Espectador - José Vargas

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Los datos más recientes sobre exportaciones, divulgados por el DANE, muestran que en junio las ventas externas de Colombia alcanzaron los USD 4.233 millones, lo que representa un crecimiento del 7 % frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, para la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), ese desempeño aún está lejos del potencial del país.

El presidente del gremio sostiene que las exportaciones colombianas se mantienen por debajo del promedio per cápita de los países de la región. A su juicio, si Colombia alcanzara ese nivel, las ventas externas deberían superar los USD 100.000 millones anuales.

“¿Por qué no nos ponemos como meta que, al término del gobierno de Abelardo de la Espriella, lleguemos a esos USD 100.000 millones?”, propone Díaz.

Para ello, argumenta, habría que trabajar en una política industrial que sea capaz de producir más bienes agrícolas, agroindustriales y manufactureros. La regla es clara: se debe producir más para vender más.

Pero eso no sería lo único, desde Analdex se habla de la necesidad que tiene Colombia de diversificar su oferta exportadora, puesto que cerca del 70 % de sus ventas externas se concentran en minería y agricultura.

El tercer paso que debería darse para avanzar hacia esa meta de los USD 100.000 millones, es potenciar a las empresas con capacidad exportadora. “Colombia tiene 9.000 empresas registradas como exportadoras, pero tan solo 411 hacen el 91 % de las exportaciones. Son muy poquitas empresas. Tenemos que hacer que exportar sea rentable”, detalla Díaz.

Parte importante de lo anterior se explica porque para el productor colombiano es más rentable vender en el mercado local que exportar ya que, de hacerlo, tendría que enfrentarse a considerables costos en materia logística.

“Tenemos un costo logístico del 15,5 %, que es superior al que tienen otros países. La OCDE, en promedio, tiene un 8 %; estamos doblados. Entonces, necesitamos trabajar en transporte, almacenamiento, transporte multimodal, tren, río Magdalena. Necesitamos una aduana moderna y una coordinación entre las 21 entidades del Gobierno que participan de una operación de comercio exterior”, enfatiza el presidente de Analdex.

Las primeras movidas del gobierno de De la Espriella

El Espectador conoció que, tras la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, parte de su gabinete sostendrá una reunión con representantes del Gobierno de Estados Unidos para negociar los aranceles que actualmente gravan una parte de las exportaciones colombianas.

La negociación será determinante para la competitividad del país. Luego del reciente aumento del arancel aplicado a Colombia, que pasó del 10 % al 12,5 %, los productos nacionales perdieron ventaja frente a los de otros mercados. En la práctica, esto significa que, en numerosas categorías, para las empresas estadounidenses resulta más económico importar desde otros países que desde Colombia.

Ese primer acercamiento comercial sería clave, pues la expectativa es que ese arancel del 12,5 % se reduzca a 0 %.

“Ayer estuve con el ministro designado de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y también me dijo: La prioridad es sentarnos con los Estados Unidos a negociar un acuerdo que nos permita llevar ese 30 % de nuestra oferta exportable, que llega a los Estados Unidos y que hoy tiene el arancel del 12,5 %, a cero”, señaló el presidente de Analdex, al explicar que hoy el 70 % de las exportaciones hacia el país norteamericano se encuentra libre de este impuesto.

Parte de lo que se prevé en esas conversaciones es que Estados Unidos demande que Colombia emplee políticas contra el trabajo forzoso, ya que ese es el argumento por el cual se dio el reciente incremento arancelario del 2,5 %.

Sobre esto, Díaz señala que el país debe sacar un decreto donde establezca que, como miembro suscrito a los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se permite la importación de productos que provengan de países que realicen prácticas de trabajo forzoso.

“Es una política; hay que materializarla en un instrumento jurídico para mostrar, y poder sentarse a la mesa con los Estados Unidos, que aquí está el instrumento. Y veamos cómo bajamos ese arancel del 12,5 %”, concluyó.

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