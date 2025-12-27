Logo El Espectador
La natalidad desciende, pero no culpemos a los perros mimados

A medida que aumenta la preocupación por la crisis mundial de fertilidad, las personas que deciden tener perros o gatos, pero no hijos se han convertido en un chivo expiatorio popular. En muchas ciudades, no es raro ver mascotas vestidas con trajes elegantes que van de paseo en carriola. ¿Las mascotas están desplazando a los bebés?

Amanda Taub | The New York Times
27 de diciembre de 2025 - 11:18 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Óscar Pérez

Según ciertas teorías, estos animales mimados se han convertido en sustitutos de los niños humanos y contribuyen a la caída en picada de las tasas de natalidad.

“Los jóvenes no se quieren”, dijo en 2023 Kim Moon-Soo, entonces ministro de empleo y trabajo de Corea del Sur. “En lugar de eso, aman a sus perros y los llevan a todas partes, no se casan y no tienen hijos”. En 2022, el papa Francisco llamó “egoístas” a las personas que eligen mascotas en lugar de hijos, y advirtió que la falta de hijos contribuiría a un “invierno demográfico”.

No es...

Por Amanda Taub | The New York Times

omar ortega(69304)Hace 27 minutos
todo esto está relacionado con otros países, pero ¿que en Colombia que pasa?
