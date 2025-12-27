La natalidad desciende, pero no culpemos a los perros mimados

Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Según ciertas teorías, estos animales mimados se han convertido en sustitutos de los niños humanos y contribuyen a la caída en picada de las tasas de natalidad.

“Los jóvenes no se quieren”, dijo en 2023 Kim Moon-Soo, entonces ministro de empleo y trabajo de Corea del Sur. “En lugar de eso, aman a sus perros y los llevan a todas partes, no se casan y no tienen hijos”. En 2022, el papa Francisco llamó “egoístas” a las personas que eligen mascotas en lugar de hijos, y advirtió que la falta de hijos contribuiría a un “invierno demográfico”.

No es...