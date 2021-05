La nueva reforma tributaria sería de $14 billones: José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda

El jefe de cartera también dijo que el nuevo monto de recaudo debe ir acompañado de austeridad, control del gasto público y esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal. Aseguró que no habrá dinero para comprar aviones de combate.

Tras cinco días de protestas en contra del proyecto de reforma tributaria que presentó el hasta ayer ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el abuso policial, los muertos, los heridos y el desabastecimiento por bloqueos, causaron la salida de Carrasquilla y el retiro del proyecto de reforma. El presidente Iván Duque anunció el lunes por medio de su cuenta de Twitter que nombró a José Manuel Restrepo como el nuevo ministro de Hacienda.

Restrepo llega en uno de los momentos más duros de la economía colombiana, que necesita aprobar una reforma tributaria que permita tanto garantizar los recursos para los programas sociales (como Ingreso Solidario), como sanear las finanzas de la nación.

El economista aseguró este martes en entrevista con Noticias Caracol que, tras asumir el nuevo cargo, tiene tres objetivos con la nueva reforma tributaria: “primero, ser conscientes de tantas personas que se vieron afectadas por el impacto de una pandemia, los jóvenes que no tienen empleo, las personas vulnerables que necesitan rentas básicas de emergencia, los micro y pequeños empresarios que necesitan un alivio tributario y subsidios a la nómina por un tiempo adicional, las mujeres de más de 40 años que perdieron sus empleos, por eso, el primer propósito de esta reforma es lograr que millones de colombianos tengan beneficios sociales directos por el impacto de la pandemia”.

El segundo propósito del ministro es enviar un mensaje a los mercados internacionales. “Colombia ha sido un país muy responsable en lo fiscal y tiene que garantizar una estabilidad en sus finanzas públicas. El tercer propósito es seguir contribuyendo a la reactivación y recuperación de la economía.

El jefe de cartera aseguró que para cumplir con esos objetivos está dispuesto a sentarse con todos los actores políticos y sociales, gremios, jóvenes, entre otros, para construir la reforma tributaria que se requiere. “Es un momento en el que se debe actuar con grandeza para atender las necesidades sociales y garantizando la estabilidad de las finanzas para lograr un equilibrio”.

Sobre el nuevo proyecto explicó que están haciendo cálculos y aclaró que “no se incrementará el IVA en bienes y servicios, no queremos afectar a la clase media, afectada en una pandemia. Quienes no pagan renta, no pagarán ese tributo. El Propósito es que los colombianos tengan beneficios sociales: ingreso solidario, devolución del IVA, tener un fondo de fomento al empleo”, José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda.

Las propuestas de la Andi y del Consejo Gremial le parecen interesantes para construir el nuevo texto de reforma y dijo que va a organizar una agenda de trabajo con todos los sectores políticos, económicos, sociales y empresariales. Sobre el valor que esperan recaudar con el nuevo proyecto, el ministro aseguró que, “venimos a sacar adelante una necesidad del país. Tiene que ser una reforma de unos $14 billones, pero esto tiene que estar acompañado de austeridad, control del gasto público y esfuerzos de lucha contra la evasión fiscal”, afirmó Restrepo.

Sobre el plan de austeridad y los aviones de combate afirmó que “nuestra prioridad es revisar rubro por rubro del presupuesto nacional. Tenemos que redirigir gastos no prioritarios hacia las necesidades urgentes, como la pandemia y los sectores vulnerables afectados. No habrá dinero para comprar aviones porque no es un gasto prioritario. Nuestra prioridad es la pandemia”.

Respecto a las peticiones de pedirle al Banco de la República las utilidades o prestamos, el ministro Restrepo aseguró que “estamos en una primera etapa encontrando fuentes viables. Vamos a ir viendo cuál es el camino. Anticipar utilidades del Banco de la República no es viable. Exploraremos opciones que tenemos en el camino y queremos ser prudentes con los temas de estabilidad en el manejo de nuestras finanzas y políticas monetarias”.

Desde 2018, la deuda colombiana pasó de representar el 40 % del PIB, cerca de $400 billones, a más del 60 % al situarse en $616 billones para 2021. Y mientras la deuda interna subió 39 % al pasar de $273 billones a $381 billones, la externa creció 24 % en dólares (71 % en pesos) al pasar de US$48.500 millones ($137 billones) a US$60.000 millones ($234 billones).

Por esto, las discusiones de la nueva reforma tributaria se darán en medio de un déficit fiscal que se ha elevado a más de $90 billones por causa de la pandemia del COVID-19.