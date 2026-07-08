La oferta de vuelos desde Colombia hacia México ha crecido 41 %: IATA

Ante este panorama, el aeropuerto El Dorado ya había anunciado, desde inicios de junio, que se invertirán COP 22.400 millones en adecuaciones de su infraestructura en la zona de migración. Foto: Getty Images

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La fiebre mundialista se ve reflejada, evidentemente, en el turismo. Cifras manejadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran el apetito en la demanda de vuelos que han manifestado los colombianos por vivir este evento deportivo.

Según la IATA, entre el 12 y el 16 de junio, la oferta aérea de Colombia a México creció de 21 a 24 frecuencias diarias, así como de 3.726 a 4.327 sillas disponibles.

Tan solo el 12 de julio, que fue el segundo día de Mundial, las frecuencias desde este país de origen crecieron 24 % frente al mismo día en 2025, pasando de 17 a 21 vuelos, lo que también se tradujo en un aumento del 22 % en el número de sillas disponibles.

“Para el 15 de junio las frecuencias subieron 35% y las sillas 34%, con 23 vuelos y 4.096 sillas. El día con mayor crecimiento fue el 16 de junio, fecha previa al primer partido de Colombia en México. Este día se operaron 24 frecuencias diarias hacia México, un 41% más que el año anterior, y se ofrecieron 4.327 sillas, lo que representó un incremento del 44% frente a las 3.002 del mismo día en 2025”, detalla la IATA.

Según lo informado por Paula Bernal, quien es la country manager de IATA, con este comportamiento, el sector aéreo colombiano demuestra que tiene la capacidad de responder ante este tipo de eventos de alta convocatoria.

“La escalada progresiva en frecuencias y sillas disponibles a lo largo de los primeros días del torneo refleja la madurez operativa de las aerolíneas que sirven la ruta Colombia–México y la solidez de un mercado que sabe adaptarse cuando las circunstancias lo exigen", señaló.

Ante este panorama, el aeropuerto El Dorado ya había anunciado, desde inicios de junio, que se invertirán COP 22.400 millones en adecuaciones de su infraestructura en la zona de migración, así como en la reconfiguración de la zona de emigración. Sus estimaciones apuntan que, entre el primero de junio y el 31 de julio se movilicen 2,8 millones de personas hacia el exterior.

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