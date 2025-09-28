La OPEP+ aprobaría otro aumento en la producción de petróleo en noviembre

Aún no se ha tomado una decisión definitiva, y las deliberaciones podrían continuar antes de la reunión del domingo. Foto: Pixabay

Es probable que la OPEP+ aumente nuevamente la producción de petróleo en noviembre, mientras el grupo continúa con su estrategia para recuperar participación en el mercado global, según personas familiarizadas con sus planes.

La alianza liderada por Arabia Saudita considerará aumentar al menos el nivel de 137.000 barriles diarios previsto para octubre cuando se reúna en línea el 5 de octubre, según las fuentes. Solicitaron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han comenzado a reactivar una nueva capa de producción detenida, que asciende a 1,66 millones de barriles por día, en etapas mensuales, a pesar de las advertencias de toda la industria petrolera de un superávit inminente.

Hasta ahora, el mercado petrolero ha absorbido barriles adicionales del grupo sin problemas significativos, y los futuros del Brent han subido un 3% este mes.

Aun así, el aumento planeado para octubre es considerablemente menor que los incrementos que el grupo anunció en los dos meses anteriores, y los delegados enfatizaron en ese momento que el aumento real de la oferta sería incluso menor porque algunos países carecen de la capacidad para aumentar.

La próxima reunión también se produce en el contexto de un viaje planeado por el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, a Washington en noviembre. Se reunirá con el presidente Donald Trump, quien ha pedido repetidamente precios más bajos del combustible mientras busca controlar la inflación y reducir las tasas de interés.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva, y las deliberaciones podrían continuar antes de la reunión del domingo, según las fuentes. Reuters fue el primer medio en informar sobre la expectativa de la reunión.

