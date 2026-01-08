La OPEP congela la producción mientras el petróleo ronda mínimos de cinco años

Los precios del petróleo se cotizan cerca de su nivel más bajo en cinco años, a poco más de 60 dólares por barril en Londres. Foto: (EPA) EFE - Henry Chirinos

La producción de crudo de la OPEP se mantuvo estable en diciembre, ya que una caída en la producción de Venezuela al nivel más bajo en dos años fue compensada por aumentos en Irak y algunos otros miembros, mostró una encuesta de Bloomberg.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombeó un promedio de poco más de 29 millones de barriles diarios, prácticamente sin cambios respecto al mes anterior, según la encuesta. La producción venezolana disminuyó aproximadamente un 14%, a 830.000 barriles diarios, debido al bloqueo y la incautación de buques petroleros por parte de Estados Unidos como parte de una estrategia para presionar a los líderes del país.

Los suministros aumentaron desde Irak y algunos otros países, al tiempo que avanzaban con el último de una serie de aumentos colectivos antes de una pausa planificada en el primer trimestre de este año. La alianza, liderada por Arabia Saudita, busca mantener la producción estable hasta finales de marzo, mientras los mercados petroleros mundiales enfrentan un superávit.

Los mercados mundiales se han visto sacudidos esta semana después de que la administración del presidente Donald Trump capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y dijo que asumiría el control de las exportaciones de petróleo del miembro de la OPEP de manera indefinida.

Si bien Trump ha declarado que las compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela, la situación del país a corto plazo sigue siendo precaria. El mes pasado, Caracas se vio obligada a cerrar pozos en la rica Faja del Orinoco debido al bloqueo estadounidense.

Esta sorprendente medida es la última de una serie de desafíos geopolíticos que enfrenta la coalición más amplia de la OPEP+, que van desde los pronósticos de un exceso de oferta récord hasta los disturbios en Irán y la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, que está afectando las exportaciones de petróleo de Kazajstán, otro miembro de la alianza.

Los precios del petróleo se cotizan cerca de su nivel más bajo en cinco años, a poco más de 60 dólares por barril en Londres, lo que presiona las finanzas de los miembros de la OPEP+. En medio de la incertidumbre, ocho países clave acordaron nuevamente este mes congelar los niveles de producción durante el primer trimestre, frenando así la drástica reactivación de la oferta que implementaron el año pasado.

En abril, Riad y sus socios sorprendieron a los comerciantes de crudo al reanudar rápidamente la producción, paralizada desde 2023, a pesar de las señales de un abastecimiento adecuado en los mercados mundiales. Varios delegados afirmaron que la medida pretendía recuperar la cuota de mercado cedida en los últimos años a rivales como las empresas estadounidenses de perforación de esquisto.

El mayor aumento del grupo en diciembre provino de Irak, que añadió 80.000 barriles diarios para bombear un promedio de 4,37 millones de barriles diarios, según el estudio. Esto dejaría a Bagdad considerablemente por encima de su cuota acordada con la OPEP+, aunque los datos utilizados por el grupo indican que está cumpliendo con el objetivo.

Antes de la última pausa, la OPEP+ había acordado formalmente restablecer alrededor de dos tercios de los 3,85 millones de barriles diarios de producción detenidos desde 2023, dejando alrededor de 1,2 millones de barriles diarios de estos tramos por reiniciar.

Los saudíes y siete de sus principales socios de la OPEP+ mantendrán una videoconferencia el 1 de febrero para revisar la política de producción para los próximos meses.

La encuesta de producción de Bloomberg se basa en datos de seguimiento de barcos, información de funcionarios y estimaciones de los consultores Rapidan Energy Group , FGE , Kpler y Rystad Energy.

