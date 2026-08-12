La pelea por Warner Bros. ahora amenaza con sacar a Paramount de California

En cuestión de semanas, Paramount aceptó parar la fusión hasta que se produzca una decisión judicial o hasta junio de 2027. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

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California acusó a Paramount de “chantaje” este martes tras divulgarse una supuesta amenaza del gigante del entretenimiento de mudarse de la costa oeste de Estados Unidos por las demandas que buscan detener la millonaria adquisición de Warner Bros.

Una docena de estados en el país iniciaron acciones legales para impedir la fusión valorada en 110.000 millones de dólares, alegando que la compra del legendario conglomerado de Hollywood, financiada con recursos petroleros de Oriente Medio, minaría la competición en la industria del cine y derivaría en reducción de puestos.

“En cuestión de semanas, Paramount aceptó parar la fusión hasta que se produzca una decisión judicial o hasta junio de 2027, pidió un juicio para noviembre, y ahora vuelve con otro intento de chantaje al estado para que permita un acuerdo legal”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, en redes sociales este martes.

“Esta fusión ilegal generará costos más altos, menos opciones y menos gente creando películas. Mi despacho está comprometido en detener la consolidación ilegal y proteger una economía vibrante en California para las empresas que siguen las reglas del juego”, añadió.

Medios especializados reportaron que el jefe de Paramount Skydance, David Ellison, cuya adinerada familia es aliada del presidente estadounidense Donald Trump, dijo a altos ejecutivos que comenzará a mudar la empresa fuera de California a partir del 1 de octubre si el fiscal Bonta no negocia un acuerdo para resolver las demandas.

Paramount no ha respondido a los pedidos de comentarios de AFP.

El 1 de octubre es una fecha clave en la negociación porque a partir de allí comienza a acumularse una tarifa de 7 millones de dólares diarios para los accionistas de Warner Bros. Discovery si la fusión no se ha cerrado para entonces.

Citando fuentes internas, Varity dijo que Ellison estableció un plan de cinco años para mudar la compañía fuera de California, comenzando por su sede de Los Ángeles.

La salida de la capital de la industria del cine estadounidense amenaza con desatar una ola de renuncias de creativos negados a mudarse.

La disputa verbal se produce días después de que el Reino Unido autorizara la adquisición, lo que eliminó un gran obstáculo internacional para el acuerdo que ya cuenta cuenta con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea.

Si la fusión se concreta, la compañía emergente controlará una gran gama de activos, entre ellos CNN, Warner Bros. Pictures y la plataforma de streaming HBO Max.

Además de la resistencia de figuras de Hollywood, el acuerdo también preocupa a personas del mundo de los medios de noticias, que afirman que Paramount ha reformado CBS News para hacerlo más afín a Trump, y que podría hacer lo mismo con CNN.

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