Economía
La tributaria de Petro y los cambios en el IVA: ¿qué implican para su bolsillo?

El gobierno de Gustavo Petro busca eliminar exenciones a este impuesto. Le explicamos cuáles son los bienes y servicios que sufrirían cambios si el Congreso aprueba la reforma, qué puede implicar para los consumidores y por qué los expertos afirman que el IVA necesita cambios.

Karen Vanessa Quintero Martínez
03 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
El IVA para productores de combustibles implica que subirá la gasolina y el diésel.
Foto: Getty Images - gremlin

La radicación de la reforma tributaria, con la que el gobierno de Gustavo Petro busca recaudar $26,3 billones el próximo año para financiar el presupuesto (por $556,9 billones), abre una serie de preguntas sobre lo que viene para los consumidores. En este momento, expertos y centros de investigación están analizando las propuestas y sus potenciales impactos en la economía. Sin duda, el IVA es uno de los temas más sensibles.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, aclaró que el gobierno tuvo en cuenta dos principios: no tocar artículos de la...

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
