La OMC en su laberinto: terminó la conferencia en Camerún con más preguntas que respuestas

Conferencia Ministerial de la OMC en Camerún. Foto: Cortesía - OMC

Yaundé, Camerún, recibió a las delegaciones de comercio de 166 países entre el jueves 26 de marzo y la madrugada del lunes en el marco de la Decimocuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Varios de los asuntos clave, como la moratoria para el comercio electrónico que buscaba Estados Unidos, quedaron en una especie de limbo.

La clausura del evento inició 12 horas después de la hora inicialmente planeada. En la recta final de la discusión todo parecía indicar que la conferencia se iba a suspender por falta...