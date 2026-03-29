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La OMC en su laberinto: terminó la conferencia en Camerún con más preguntas que respuestas

Estados Unidos no logró su principal objetivo en la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio y la negociación de la moratoria sobre comercio electrónico se retomará en Ginebra. La propuesta de Colombia no fue aprobada.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
30 de marzo de 2026 - 01:44 a. m.
Conferencia Ministerial de la OMC en Camerún.
Conferencia Ministerial de la OMC en Camerún.
Foto: Cortesía - OMC

Yaundé, Camerún, recibió a las delegaciones de comercio de 166 países entre el jueves 26 de marzo y la madrugada del lunes en el marco de la Decimocuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Varios de los asuntos clave, como la moratoria para el comercio electrónico que buscaba Estados Unidos, quedaron en una especie de limbo.

La clausura del evento inició 12 horas después de la hora inicialmente planeada. En la recta final de la discusión todo parecía indicar que la conferencia se iba a suspender por falta...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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