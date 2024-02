¿Tasas de interés más bajas en EE.UU.?: sí, pero no tan rápido

Jerome Powell, cabeza de la Reserva Federal. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que es posible que los estadounidenses tengan que esperar más allá de marzo para que el banco central reduzca las tasas de interés mientras los encargados de la política monetaria buscan más datos económicos para confirmar que la inflación se dirige al 2%.

En una entrevista con 60 Minutes de CBS, Powell trató de explicar a una amplia audiencia los motivos del banco central para los posibles recortes de tasas.

El “peligro de actuar demasiado pronto es que el trabajo no esté del todo hecho y que las lecturas realmente buenas que hemos tenido durante los últimos seis meses de alguna manera resulten no ser un verdadero indicador de hacia dónde se dirige la inflación”, dijo Powell en la entrevista.

“No creemos que ese sea el caso”, dijo. “Pero lo prudente es simplemente darle algo de tiempo y ver que los datos continúan confirmando que la inflación está bajando al 2% de manera sostenible”.

Powell dijo que no es probable que el Comité Federal de Mercado Abierto —el panel de la Fed que fija las tasas de interés— “alcance ese nivel de confianza” sobre la trayectoria de la inflación en su reunión del 19 y 20 de marzo, lo que reitera los comentarios que hizo en una conferencia de prensa el miércoles.

Pelley dijo en voz en off que Powell sugirió que el primer recorte de tasas podría ocurrir a mediados de año, aunque la transcripción de la entrevista, que incluía comentarios que no fueron transmitidos durante el programa, no indicaba eso.

Los bonos del Tesoro cayeron en todos los vencimientos en la apertura en Asia, ya que los comentarios de Powell subrayaron la probabilidad de que los inversionistas de bonos se hubieran excedido en el precio de los rápidos recortes de tasas.

El jefe de la Fed también dijo que no esperaba que las autoridades cambiaran “drásticamente” sus pronósticos de tasas de interés para 2024, que en diciembre mostraban que anticipaban que su tasa de interés de referencia alcanzara el 4,6% para fin de año, según su estimación mediana.

“Todos nuestros participantes, excepto un par, creen que será apropiado que comencemos a reducir la postura restrictiva y recortemos las tasas este año”, dijo Powell. “Y entonces, ciertamente el caso base es que haremos eso. Simplemente estamos tratando de elegir el momento adecuado, dado el contexto general”.

Si bien la inflación ha disminuido sustancialmente en los últimos meses, Powell ha enfatizado repetidamente la necesidad del banco central de ver más datos antes de reducir los costos de endeudamiento. La semana pasada indicó que es poco probable que se produzca un recorte de tasas en el primer trimestre.

La métrica de inflación preferida de la Fed se desaceleró a una tasa del 2,6% a fines del año pasado, muy por debajo de su máximo del 7,1% a mediados de 2022. Si bien esa cifra todavía está por encima de la meta del 2% de la Fed, el mercado laboral sigue siendo fuerte. Los datos publicados el viernes mostraron que el desempleo se mantuvo en un nivel históricamente bajo del 3,7% en enero, mientras los empleadores agregaron otros 353.000 puestos de trabajo.

El momento en el que se realiza el giro de política monetaria de este año plantea desafíos únicos para la Fed. Los rápidos aumentos de precios han enojado a los estadounidenses y han pesado sobre los índices de aprobación del presidente Joe Biden, y también han empujado a Powell y a la Fed al centro de la política en un año electoral. Recortar las tasas este año expone a la Fed a acusaciones republicanas de que el banco central está tratando de dar un impulso a los demócratas al ayudar a la economía antes de las elecciones.

Powell enfatizó, como lo ha hecho repetidamente en el pasado, que los banqueros de la Fed no tienen en cuenta la política ni las elecciones en sus decisiones de política monetaria. “Nunca lo hacemos. Y nunca lo haremos”, afirmó.

