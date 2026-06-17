La Selección Colombia impulsa el consumo, pero también el riesgo de endeudamiento

El punto detrás de esta advertencia, señala el profesional, no es impedir que las personas festejen, sino que eviten que la fiesta del fútbol se convierta en una larga lista de gastos hormiga que nunca entraron en el presupuesto. Foto: Agencia EFE

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Las cifras son claras: el mundial de fútbol es un catalizador de la economía con el enorme potencial de disparar las ventas en sectores como restaurantes, bares, organización de eventos, turismo y tecnología. Esto para las empresas se traduce en un sonido constante de sus cajas registradoras, mientras que para los consumidores en un alto riesgo de caer en el endeudamiento.

Así lo advierte un reciente estudio publicado por la firma Crowe Co, que no solo considera que existe un alto riesgo de gastarse más de lo que se gana durante las semanas que dure el mundial, sino que resalta el agravante de acudir a la deuda en el actual contexto, marcado por altas tasas de interés y usura.

“De acuerdo con el Banco de la República, los hogares colombianos ya destinan cerca de 30 de cada 100 pesos de sus ingresos al pago de deudas —una carga que no para de crecer desde 2025. En plata blanca: endeudarse para celebrar el Mundial puede salir más caro justo cuando miles de trabajadores reciben la prima de mitad de año y sienten que tienen margen extra para gastar”, explica Óscar Villarruel, consultor de la firma Crowe Co y autor del análisis.

El punto detrás de esta advertencia, señala el profesional, no es impedir que las personas festejen, sino que eviten que la fiesta del fútbol se convierta en una larga lista de gastos hormiga que nunca entraron en el presupuesto.

“Un televisor financiado, reuniones familiares, varios domicilios y compras impulsivas pueden parecer manejables por separado, pero juntos golpean el bolsillo de julio y agosto”, señala.

Los mayores riesgos de la temporada

El análisis de Crowe Co subraya que, para esta temporada, los comercios son conscientes del enorme potencial que tiene el mundial de fútbol para mover el consumo, especialmente en los días en los que juega la selección.

Cifras de Fenalco estiman que las ventas de televisores, alimentos y bebidas pueden incrementar entre un 30 y 50 %. El Espectador también consultó a varios sectores (como el de la organización de eventos y gastrobares) quienes calculan que sus ventas pueden subir hasta en un 35 %.

“Nuestro análisis financiero, el cual se basó en reportes de la DIAN y cifras de Analdex, evidencia que las importaciones de televisores crecieron 44,9% en enero frente al mismo mes de 2025. A eso se suma que las ventas de equipos de sonido y video aumentaron 41,8% en el primer trimestre, de acuerdo con cifras del DANE”, añade Crowe Co.

La recomendación, especialmente en este punto, es hacer bien las cuentas antes de financiar con la tarjeta cualquier compra. Por ejemplo, una transacción de COP 2 millones, diferida a 24 meses, puede terminar costando cerca de COP 2,57 millones con la tasa actual (COP 527.000 adicionales, solo en intereses).

A ese televisor nuevo que se compró se le suman los “gastos hormiga mundialistas” como el domicilio, los pasabocas, las bebidas, el transporte. “Una reunión en casa puede parecer un gasto menor, pero si se hace en repetidas ocasiones (teniendo en cuenta que los primeros encuentros de la selección están planillados para el 17, 23 y 27 de junio), pueden llegar a pesar tanto como una cuota más de la tarjeta, en un mercado donde más de 8,5 millones de colombianos tienen al menos una tarjeta activa, según la Superfinanciera”, advierte el análisis.

Otra bandera roja que se levanta es la de las apuestas en línea. Sobre esto Coljuegos ha reportado que, en lo que va del año, los operadores autorizados han transferido COP 253.224 millones por derechos de explotación, a lo que se suma que el Banrep advirtió esta semana que el endeudamiento con apps y fintechs no reguladas —que suelen cobrar más— no ha parado de crecer. Ante este auge, advierte Crowe, se corre el riesgo de que las personas se gasten la plata del arriendo, el mercado, o los servicios en este tipo de actividades.

“Si el gasto en entretenimiento compite con obligaciones básicas, la señal no es buscar otra tarjeta de crédito, ni diferir más: es detenerse”, señala Villarruel.

Es por lo anterior que, argumenta, la principal recomendación para esta temporada mundialista es ponerle un tope al gasto. Siempre pagar de contado y, si se usa la tarjeta, elegir el plazo más corto para que los intereses no terminen erosionando la capacidad adquisitiva.

También se considera una buena práctica revisar si una promoción realmente no tiene intereses, seguros, cargos escondidos o cuotas de manejo; y separar la prima entre obligaciones, ahorro y una porción definida para celebración.

Además, conviene comprar después de la fecha de corte de la tarjeta, porque eso puede dar más días para pagar sin generar intereses, siempre que se cubra el total en la siguiente fecha de pago. Y, si ya hay deudas activas, la mejor decisión puede ser ver el partido con lo que se tiene, no con lo que se debe.

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