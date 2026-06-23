La SIC enciende las alarmas por el crecimiento de la suplantación de identidad en Colombia

La SIC lanza la campaña “No entregues la llave de tu identidad”, la cual está orientada en prevenir fraudes digitales y a fortalecer la denuncia ciudadana. Foto: Imagen generada con IA

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) alerta que la suplantación de identidad se ha consolidado como una práctica recurrente en Colombia.

Mediante distintas modalidades de fraude, como el phishing, los delincuentes logran acceder a información sensible de sus víctimas para posteriormente acudir a comercios, operadores de telecomunicaciones y entidades financieras con el fin de adquirir productos, contratar servicios o solicitar créditos a su nombre.

Hace poco informamos en El Espectador sobre una nueva ley que busca mitigar estos casos, al exigirle a estos establecimientos reforzar sus medidas para validar la identidad de las personas, ya que estas se están viendo afectadas con cobros indebidos, reportes negativos, afectación reputacional y restricciones en el acceso a bienes y servicios.

Este no es un problema menor. Desde el año 2020, la SIC ha registrado más de 40.300 denuncias por suplantación de identidad. Desde 2022, hasta mayo de 2026, se han radicado 13.983 reclamaciones por suplantación de identidad en SIC Facilita, de las cuales 11.365 corresponden al sector de las telecomunicaciones, lo que representa un 81% del total.

Ante este comportamiento, la SIC lanza la campaña “No entregues la llave de tu identidad”, la cual está orientada en prevenir fraudes digitales y a fortalecer la denuncia ciudadana.

“El análisis de estos casos revela que la mayoría de las víctimas busca eliminar reportes negativos en centrales de riesgo y, en muchas de estas situaciones, los ciudadanos no saben a dónde acudir, lo que evidencia la necesidad de mayor orientación institucional”, detalla la SIC.

También hay que resaltar que la responsabilidad del cuidado de los datos y la implementación de acciones que mitiguen este tipo de delitos no es exclusiva de la ciudadanía, sino también de las empresas. Desde 2023 la SIC ha impuesto multas por COP 2.390.372.596 a operadores de telecomunicaciones por incumplimientos relacionados con la verificación de identidad de los usuarios.

¿Cómo evitar caer en estas trampas?

En el marco de esta campaña, la SIC elaboró la siguiente lista de recomendaciones:

• Desconfiar de mensajes o llamadas que exijan actuar con urgencia.

• No compartir códigos de verificación por ningún medio.

• Evitar enviar fotos de documentos personales sin verificar el uso.

• Confirmar siempre la información a través de canales oficiales.

• No ingresar a enlaces sospechosos.

• Analizar enlaces o archivos con plataformas como DetecTIC, una herramienta diseñada por el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para fortalecer la seguridad digital en el país.

• Sospechar incluso cuando el interlocutor conozca información personal. Que una persona mencione su nombre, número de documento, dirección o entidad financiera no significa que sea confiable.

• Revisar periódicamente el historial crediticio en operadores como Datacrédito o TransUnion.

• Reportar inmediatamente a las autoridades la pérdida de documentos o dispositivos.

• No actuar bajo presión ante solicitudes de validación urgente.

• Si identifica una deuda, servicio, producto o reporte que no reconoce, actúe según el caso: puede denunciar ante la Fiscalía, reclamar ante la empresa involucrada o acudir a la SIC si la respuesta no es favorable. Posteriormente, verifique que la información haya sido corregida. Además, la ciudadanía dispone de SIC Facilita, una plataforma digital que le permite a los consumidores resolver conflictos con proveedores de productos y servicios de forma rápida, gratuita y virtual, con mediación de la SIC.

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