La sostenibilidad está impulsando nuevos negocios en Colombia

Según la OCDE, cada vez son más los inversionistas que ponen su foco en las empresas comprometidas con la lucha contra el cambio climático. Esto se debe, en parte, a que el 64 % de las compañías del mundo que cotizan en bolsa consideran este fenómeno como “un riesgo financiero de gran relevancia”.

No es un asunto menor. Un artículo científico publicado en la revista “Nature” advierte que para 2049 el cambio climático podría generar pérdidas económicas anuales de hasta USD 38 billones. Para dimensionar la magnitud de los estragos basta recordar que las variaciones en la temperatura y las precipitaciones impactan considerablemente sectores tan esenciales como la agricultura.

Afortunadamente, la conciencia sobre el problema ha aumentado en el ámbito empresarial, impulsando prácticas como la publicación de reportes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como hojas de ruta para mitigarlas o compensarlas.

La OCDE señala que más de 6.300 compañías en el mundo (el 77 % de la capitalización de mercado global) reportan sus emisiones de alcance 1 y 2, que corresponden, respectivamente, a las directas generadas por sus operaciones y a las indirectas derivadas del consumo de energía adquirida. En economías como la china, esta participación fue del 43 %, mientras que en la europea se alcanzó el 92 %.

Colombia no está distante a este panorama. En 2024, Bancoldex aprobó recursos por COP 182.000 millones para apoyar 760 proyectos de eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, medidas de adaptación al cambio climático, economía circular y bioeconomía. De esta cifra resalta que 633 de estas iniciativas fueron de micro, pequeñas y medianas empresas.

“La financiación de proyectos para la mitigación del cambio climático alcanzó un total de 29.789 toneladas de dióxido de carbono evitadas al año”, detalló Bancoldex.

Otros grandes referentes en esta materia, como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), señalan que cerca del 35 % de sus desembolsos se hacen en financiamiento verde. Las proyecciones apuntan a que esa cifra continúe en aumento, llegando al 40 % para el cierre de 2026.

Muestra del creciente apetito por el financiamiento verde es que, según un estudio adelantado por Sura Investments, más del 62 % de los inversionistas en Colombia ya aplican criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus portafolios.

“Colombia tiene el talento y el potencial para convertirse en un referente regional en inversión sostenible. El reto ahora es trabajar de manera articulada entre gestores, reguladores y empresas para cerrar las brechas, y llevar la conversación de la sostenibilidad a decisiones tangibles de inversión”, señaló Santiago Bernal, head de inversión sostenible en Sura Investments

La lluvia de cifras alrededor de este tema no es poca. Otro análisis, esta vez del Boston Consulting Group, indica que las empresas proyectan incrementar en un 16 % sus inversiones en sostenibilidad en los próximos cinco años, mientras que el 70 % mantiene o está aumentando sus presupuestos.

Estas apuestas van más allá de mitigar los estragos del cambio climático (las cuales podrían pensarse en inversiones para el mediano o largo plazo), pues estas prácticas ya les están generando beneficios al 82 % de las compañías. De estas, el 6 % han encontrado que estas ganancias superan el 10 % de sus ingresos anuales. Esto se explica, principalmente, por el crecimiento sostenido de los ingresos vinculados a productos y servicios sostenibles, así como por los ahorros operativos generados gracias a la eficiencia energética, la optimización de recursos y la reducción de residuos.

Sin embargo, aún existe un amplio margen de mejora. Este estudio señala que el porcentaje de organizaciones que establecen objetivos de reducción en todos los alcances ha disminuido un 3% en 2024, tras alcanzar un máximo del 19 % en 2023. También que solo el 12 % evalúa de forma integral los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición.

Una de las grandes compañías que ha apostado por la sostenibilidad es EPM. Con presencia en seis países y una importante influencia en la industria de los servicios públicos, la empresa se ha propuesto reducir en un 30 % sus emisiones de GEI para 2035 y compensar aquellas que no puedan eliminarse. “El compromiso con la carbono neutralidad es un pilar de nuestra estrategia para contribuir a un futuro más sostenible”, señala en su más reciente reporte de sostenibilidad.

EPM se consolida como el principal agente en la producción de energía del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una participación del 24,2 %. Su liderazgo se sustenta en la generación hidroeléctrica, que en 2024 alcanzó los 19.601 gigavatios hora (GWh). La central más destacada es Hidroituango, cuyas cuatro turbinas en operación produjeron cerca de 7.000 GWh durante ese año. Además, sus proyectos de energía solar aportaron 164 GWh, fortaleciendo su transición hacia fuentes más limpias y sostenibles. A esto se suman sus apuestas por el hidrógeno verde, cuyo piloto ya se activó en la PTAR Aguas Claras, la cual tiene una capacidad de hasta 1.800 kilogramos al año.

