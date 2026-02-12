La Superservicios inspeccionó la Central Hidroeléctrica de Ituango

Imagen de referencia. Foto: Cortesía - EPM

Las fuertes y constantes lluvias han causado estragos en diversos territorios del país. Según lo que reporta el Gobierno, las familias afectadas se cuentan en 69.235, las cuales representan a más de 252.000 personas. También dejan 10 fallecidos y tres heridos.

Las precipitaciones también han causado daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas, 4.158 viviendas destruidas, 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, 4 alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios.

También se han registrado afectaciones en 5.230 animales de producción, 312 animales de compañía y 54 animales silvestres.

En este marco, la Superintendencia de Servicios ha mantenido la vigilancia de los embalses. Recientemente el superintendente Felipe Durán visitó la Hidroeléctrica de Ituango, con el fin de constatar el cumplimiento de las normativas relacionadas a la generación de energía, los aportes y vertimiento de aguas excedentes

“En este caso, el gran aportante es el río Cauca. Revisamos su recorrido y lo que sale después del proceso de generación”, señaló el superintendente, al detallar que el río mantiene una relación entre los aportes de entrada y salida en sus caudales.

“Seguimos en vigilancia, pensando no solo la generación de energía sino el impacto a las poblaciones que están aguas abajo del embalse”, añadió.

Este ejercicio también ha sido útil para recoger información sobre la conformación de los precios de la energía en bolsa, ya que desde el Gobierno se insiste que a mayor abastecimiento de los embalses menor debería ser el precio cobrado a los colombianos.

“Estas acciones se encaminan para prevenir y mitigar los efectos de la emergencia por lluvias que afecta al país y garantizar una operación segura, eficiente y la protección de los usuarios del servicio de energía eléctrica”, concluyó.

La situación que se ha derivado de la ola invernal ha afectado especialmente a los siguientes territorios:

Córdoba: 21 eventos, 169.445 personas y 48.356 familias afectadas, con 3.618 viviendas averiadas, 4.072 destruidas, 81 vías, 14 puentes peatonales, 36 vehiculares, 33 acueductos y 49 centros educativos. Se reportaron además 5.222 animales de producción, 312 de compañía y 54 silvestres, junto con 5 fallecidos y 3 heridos.

Antioquia: 18 eventos, 35.596 personas y 8.809 familias afectadas, con 206 viviendas averiadas, 25 destruidas, 21 vías, 5 puentes peatonales, 2 vehiculares, 2 acueductos y 40 centros educativos. Se reportaron 8 animales de producción afectados.

La Guajira: 9 eventos, 31.074 personas y 6.295 familias afectadas, con 6.267 viviendas averiadas, 32 destruidas, 4 vías, 2 acueductos, 2 alcantarillados y 2 centros educativos. Se reportó 1 fallecido.

Sucre: 6 eventos, 5.875 personas y 1.482 familias afectadas, con 1.482 viviendas averiadas y 1 vía.

Chocó: 4 eventos, 8.341 personas y 3.393 familias afectadas, con 14 viviendas destruidas, 1 vía y 1 puente vehicular.

Bolívar: 3 eventos, 1.874 personas y 823 familias afectadas, con 350 viviendas averiadas y 1 centro de salud.

Cesar: 3 eventos, 70 familias afectadas, con 1 vía

Magdalena: 1 evento, 28 personas y 7 familias afectadas, con 32 viviendas averiadas, 15 destruidas, 2 vías y 4 heridos.

