La tasa de desempleo sigue cayendo: así le fue en septiembre

El desempleo jóven continúa siendo un desafío para el país. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este viernes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, para el mes de septiembre, la tasa de desempleo en Colombia fue del 8,2 %.

Según lo explicado por la directora de la entidad, Piedad Urdinola, esta cifra se traduce en una reducción estadísticamente significativa frente a la reportada en septiembre del año pasado. La caída fue de 0,9 puntos porcentuales.

La caída fue tan pronunciada que, según lo explicado por Urdinola, es la tasa más baja que se ha registrado para un mes de septiembre desde el año 2001.

La tasa de ocupación (es decir, el porcentaje de personas en edad de trabajar que se encuentran laborando) también registró un repunte protagónico al alcanzar el 58,7 %, lo que significa un incremento del un punto porcentual frente al consolidado del mismo mes del año pasado.

Cifras más granulares muestran que, en Colombia, la población desempleada se cuenta en 2,13 millones de personas, lo que implica una reducción de 204.000 en el último año.

Los que tienen trabajo son 23,92 millones. Aquí resalta el dato que, en el último año, más de 714.000 lograron emplearse.

Para tener una referencia del protagonismo de estas cifras, hay que saber que, en el país, la población en edad de trabajar (que se cuenta desde los 15 años) es de 40,78 millones de personas.

Finalmente, en este desagregado del mercado laboral colombiano está la población por fuera de la fuerza laboral, es decir, personas que estando en edad de trabajar no lo hacen por motivos de estudio, labores de cuidado del hogar no remuneradas, incapacidad, porque reciben una renta, o porque simplemente no les interesa emplearse.

En este último grupo hay 14,73 millones de personas y, en el último año, creció en 39.000.

En septiembre, las ramas de actividad que más aportaron en la generación de empleo fueron industrias manufactureras (con 244.000 nuevas plazas laborales); administración pública y defensa (188.000); alojamiento y servicios de comida (168.000); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (122.000); actividades financieras y de seguros (86.000); construcción, transporte y almacenamiento (66.000); información y comunicaciones (47.000); actividades inmobiliarias (27.000) y actividades artísticas (9.000).

En contraste, las que más perdieron plazas laborales fueron: actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos (-212.000); suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (-79.000) y comercio y reparación de vehículos (-20.000).

Por posición ocupacional, el grueso de los nuevos puestos de trabajo (473.000) fueron para obreros y empleados particulares. Le siguen jornaleros y peones (108.000); trabajador por cuenta propia (44.000); patrón o empleador (35.000); empleado doméstico (29.000); empleado del Gobierno (20.000) y trabajador familiar sin remuneración (2.000).

En el grupo de la población por fuera de la fuerza de trabajo las mujeres tienen un mayor protagonismo, pues más de 10 millones de ellas se encuentran en esa situación, mientras que lo mismo sucede para 4,68 millones de hombres.

Esta última cifra llama especialmente la atención pues, en promedio, las mujeres tienen mejor formación académica que los hombres.

La principal razón por la que las mujeres no están empleadas, ni buscan trabajo, es por dedicarse a labores de cuidado del hogar no remuneradas. En esa realidad se encuentran siete millones de ellas, mientras que los hombres de este grupo se cuentan en 958.000. Es decir, por cada hombre que se dedica a labores de cuidado no remuneradas hay siete mujeres.

Las ciudades con la tasa más alta de desempleo son: Quibdó (24 %), Riohacha (14,2 %), Sincelejo (11,5 %), Ibagué (11,4 %) y Cúcuta (10,3 %). En contraste, las que presentan una menor tasa son: Medellín (6,4 %), Villavicencio (6,6 %), Florencia (7,6 %), Bogotá (8,1 %) y Cali (8,1 %).

Los desafíos del mercado laboral

A pesar de que las cifras del DANE muestran que el mercado laboral colombiano sigue mostrando señales de mejora, diversos problemas siguen latentes.

Ejemplo de esto es la alta informalidad, la cual sigue presente en la mayoría de los trabajadores colombianos. Según el departamento, el 54,5 % son informales.

Aunque en este aspecto se ha logrado una mejora, ya que si se compara con la cifra consolidada para el mismo periodo del año pasado, se registra una caída de 1 punto porcentual.

Este problema despierta el interés de los expertos, pues la informalidad se traduce en trabajo de mala calidad, ya que son personas que carecen de acceso a seguridad social como pensión, caja de compensación familiar, prestaciones y salud (desde el lado contributivo).

En Colombia, los formales se cuentan en 10,87 millones de personas, mientras que los informales son más de 13 millones.

Las ciudades con la tasa más alta de desempleo son: Quibdó (24 %), Riohacha (14,2 %), Sincelejo (11,5 %), Ibagué (11,4 %) y Cúcuta (10,3 %). En contraste, las que presentan una menor tasa son: Medellín (6,4 %), Villavicencio (6,6 %), Florencia (7,6 %), Bogotá (8,1 %) y Cali (8,1 %).

Las ciudades con mayores tasas de informalidad son: Sincelejo (69,1 %), Montería (66 %), Valledupar (65,4 %), Cúcuta (62,8 %) y Riohacha (60,9 %). En contraste, las que tienen las tasas más bajas son: Bogotá (33 %), Manizales (36,5 %), Tunja (38,5 %), Medellín (39,5 %) y Pereira (41,9 %).

También resalta la brecha de género, ya que el desempleo en las mujeres es del 9,6 %, mientras que en los hombres es del 7,1 %.

Finalmente está el desempleo joven, el cual se ubica en el 14,6 %. Las barreras de acceso al mercado laboral son más altas en la población femenina, pues en ellas la tasa sube al 17,7 %, mientras que en los hombres es del 12,2 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.