La tasa de usura vuelve a bajar en septiembre después de alcanzar su máximo del año

El techo de intereses para créditos de consumo baja a 29,24 % en septiembre. Foto: Getty Images - Getty Images

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El techo máximo de los intereses que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario volverá a bajar en septiembre. La tasa de usura pasará de 29,66 % a 29,24 % efectivo anual, luego de que la Superintendencia Financiera certificara una reducción en el interés bancario corriente.

Aunque el descenso es de apenas 0,42 puntos porcentuales en la tasa máxima, marca un cambio de tendencia después de varios meses de aumentos. En agosto, la usura había alcanzado 29,66 %, su nivel más alto en lo corrido de 2026. Para septiembre, volverá a ubicarse en 29,24 %.

Detrás de esa reducción está el comportamiento del interés bancario corriente para los créditos de consumo y ordinario, que pasó de 19,77 % efectivo anual en agosto a 19,49 % para septiembre.

La relación entre ambas cifras es directa. La tasa de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera para cada modalidad de crédito. Es decir, el interés bancario corriente funciona como la base a partir de la cual se calcula el límite legal de los intereses remuneratorios y moratorios.

Por eso, para septiembre, el cálculo es simple: 19,49 % multiplicado por 1,5 da como resultado una tasa máxima de 29,24 % efectivo anual. Cobrar por encima del límite constituye usura.

Un descenso después de siete meses de aumentos

El movimiento de septiembre rompe una trayectoria ascendente que se había consolidado durante buena parte del año.

La tasa de usura para créditos de consumo y ordinario comenzó enero en 24,36 %. En febrero subió a 25,23 % y en marzo alcanzó 25,52 %. El aumento continuó en abril, cuando llegó a 26,76 %, y en mayo saltó a 28,17 %.

En junio y julio se mantuvo en 28,79 %, antes de volver a subir hasta 29,66 % en agosto.

La reducción de septiembre lleva la tasa nuevamente por debajo de ese nivel, aunque sigue siendo considerablemente superior a la registrada al comienzo del año. Frente a enero, el límite máximo de los intereses para esta modalidad de crédito es todavía 4,88 puntos porcentuales más alto.

El cambio también es relevante para quienes tienen o buscan créditos de consumo, como préstamos personales, compras financiadas y otras operaciones ordinarias. La tasa de usura no determina automáticamente el interés que pagará cada cliente, pues las entidades pueden cobrar tasas inferiores dependiendo de sus condiciones, productos y perfiles de riesgo.

Lo que sí establece es el límite que ninguna entidad puede superar.

No todas las modalidades tienen el mismo límite

La reducción de septiembre para consumo y crédito ordinario tampoco significa que todas las tasas máximas del sistema sean iguales.

La Superintendencia Financiera certificó para el crédito de consumo de bajo monto una tasa máxima de 66,87 % efectivo anual. Para el crédito productivo de mayor monto, el límite será de 41,88 %, mientras que para el crédito productivo rural será de 32,64 %.

En el crédito productivo urbano, la tasa máxima quedó en 57,92 %. Para el crédito popular productivo rural será de 67,20 % y para el crédito popular productivo urbano alcanzará 88,13 % efectivo anual.

Septiembre, así, trae un pequeño alivio en el techo de los intereses para los créditos de consumo y ordinario. No implica que todos los préstamos se abaraten automáticamente ni que las tasas cobradas por los bancos bajen en la misma proporción.

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