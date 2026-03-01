La tierra en disputa y las soluciones que persigue la reforma agraria en Colombia

La tierra* es el principio cuando se habla del agro, los alimentos y la paz. Porque es allí donde comienza la producción agrícola y donde han iniciado los conflictos armados en Colombia, que han dejado despojo y desplazamiento forzado, especialmente en las comunidades rurales.

A ello se le suma que las lógicas de acaparamiento y concentración de las propiedades. Las grandes fincas de más de 200 hectáreas (que suman el 43,9 % de la tierra del país) están en manos del 1,6 % de los propietarios, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto...