La tierra en disputa y las soluciones que persigue la reforma agraria en Colombia

La discusión agraria va más allá de un asunto de propiedad rural, ya que atraviesa temas relacionados con la desigualdad, la guerra, el hambre y la producción de alimentos. ¿Por qué en la tierra convergen todos estos elementos?

María Camila Ramírez Cañón
01 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.

La tierra* es el principio cuando se habla del agro, los alimentos y la paz. Porque es allí donde comienza la producción agrícola y donde han iniciado los conflictos armados en Colombia, que han dejado despojo y desplazamiento forzado, especialmente en las comunidades rurales.

A ello se le suma que las lógicas de acaparamiento y concentración de las propiedades. Las grandes fincas de más de 200 hectáreas (que suman el 43,9 % de la tierra del país) están en manos del 1,6 % de los propietarios, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto...

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
JFRes85(5380)Hace 33 minutos
Hay que lograr una mayor redistribución de la tierra y apoyar a las comunidades campesinas y étnicas con programas de salud y recreación, carreteras, centros de acopio, capacitaciones en gestión territorial, manejo del agua y producción agrícola eficiente y sostenible, mejoramiento de vivienda y derechos laborales, entre otros.
JFRes85(5380)Hace 37 minutos
Comprender que reducir la pobreza y promover la vida digna de quienes siembran alimento y cuidan las reservas de agua y forestales, como son las poblaciones campesinas y étnicas, es el camino hacia la paz. Las pocas familias y corporaciones que han venido acaparando tierras con la ayuda de narcos y paramilitares son los reales enemigos del bienestar en el país.
JFRes85(5380)Hace 39 minutos
Muy buen informe y reporte. Gracias
