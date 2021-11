La transformación digital compite con la transición energética

Las grandes centrales de energía y los operadores deben permitir que la demanda por nuevas fuentes de energía aumente, lo cual implica un cambio cultural y un regulatorio, son los desafíos de los grandes consumidores que buscan alternativas en las energías renovables.

En este aspecto, Colombia cuenta con la Ley de Transición Energética, sin reglamentar, lo cual debe ser un trabajo que deben impulsar todos los actores, incluidos los consumidores de energía.

También le puede interesar: Energías renovables emplearon a 12 millones de personas globalmente en 2020

En busca de respuestas a estas inquietudes, las firmas Upsitemas y Hess lideraron el evento “Desafíos y soluciones para grandes consumidores de energía”, en el que expertos del sector energético analizaron la relación de las fuentes de energía tradicionales con las energías sustentables, el papel de la demanda, del gobierno y la reglamentación.

“En Upsistemas estamos haciendo la conexión para desarrollar nuevas tecnologías y experiencias. Motivamos estas discusiones porque consideramos que debemos ser actores activos”, aseguró Martha Hernández, presidenta de Upsistemas.

Como el mundo va hacia la descarbonización hay que buscar formas para aprovechar la infraestructura ya instalada y sacarle provecho incorporando las nuevas tecnologías IT. Compañías como Hess de España ofrecen soluciones de almacenamiento basadas en un conocimiento exhaustivo de las tecnologías y lo que pueden hacer. “Somos pioneros en sacar partido del almacenamiento. Nos enfrentamos a un mundo más verde, más sostenible y más optimizado”, señaló Eugenio Domínguez, CEO Hybrid Energy Storage Solutions España, Hess.

La directora de Asoenergía Colombia, Sandra Fonseca, destacó la importancia de lograr una gestión integral de la demanda y esto se trata de cómo hacer que los operadores de red permiten que la demanda por nuevas fuentes de energía aumente, lo cual implica un cambio cultural y regulatorio.

“En Colombia se tiene un marco de ley estructurado a través de la nueva Ley de Transición Energética, pero esto requiere desarrollo normativo para poder actuar. Planteamos que la demanda sea escuchada para profundizar en el uso de las tecnologías con valor agregado”, dijo Fonseca.

Por su parte, Juan Benavidez, representante de la Junta directiva de Energía de Bogotá, señaló que desde el uso del carbón hasta el de la electricidad, han sido movimientos que han transformado el mundo, porque las transiciones energéticas tienen el poder de cambiar las dinámicas de la sociedad. “Un nuevo energético no desplaza al anterior, sigue ahí mientras aparecen nuevos energéticos, y están impulsados por la demanda, porque no se produce lo que no se consume”, dijo.

De contexto: Con energías renovables se benefician 18.000 familias rurales

Colombia necesita duplicar o triplicar el consumo de energía y crear centros de experimentación que impulsen el cambio en los grandes operadores, señaló Benavidez.

Mientras tanto, el gerente de Schrader Camargo Colombia, Andrés Canela, destacó que así como la energía dinamiza el mundo, todos los sectores se ven afectados por estos movimientos, tal es el caso de la construcción. La transición energética debe permitir contratos más innovadores, donde los clientes, contratistas y proveedores tengan la oportunidad de articularse con el sector energético, señaló.