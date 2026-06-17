La Transversal del Sisga habilita el tránsito vehicular controlado: estos son los horarios

La apertura se realizará bajo condiciones de movilidad restringida. Foto: Ani

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A partir de este miércoles 17 de junio se habilita de forma controlada el tránsito vehicular en un tramo de la Transversal del Sisga. Se trata del PR 51+800 de la UF4, jurisdicción del municipio de Santa María, Boyacá.

La apertura se realizará bajo condiciones de movilidad restringida, lo que permite el tránsito de vehículos particulares, automóviles y vehículos de carga con un peso bruto vehicular máximo de hasta diez (10) toneladas, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad definidas para el sector intervenido.

Los horarios autorizados para la circulación vehicular serán los siguientes:

Jornada de la mañana: de 5:00 a. m. a 10:00 a. m.

Jornada de la tarde: de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Esta medida se adopta una vez culminadas las actividades prioritarias de remoción de material, conformación de la banca, estabilización provisional del corredor y adecuación de las condiciones de seguridad para el tránsito de los usuarios.

Ojo: la habilitación del paso vehicular estará sujeta al comportamiento de las condiciones climáticas de la zona y a las condiciones de seguridad del corredor vial.

“En caso de presentarse lluvias intensas, nuevos movimientos de material, afectaciones sobre la vía o cualquier situación que represente riesgo para los usuarios, los horarios establecidos podrán ser modificados, restringidos o suspendidos temporalmente de manera preventiva”, asegura la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Esta medida se da como resultado de los trabajos adelantados de manera conjunta por la ANI, la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Interventoría del proyecto para la atención de la emergencia ocasionada por el movimiento en masa registrado en el sector Marrano Loco.

También se mantendrá la presencia permanente en el sector, adelantando actividades de seguimiento, monitoreo y atención de la emergencia, con el propósito de avanzar en la recuperación integral del corredor y garantizar condiciones seguras para la movilidad.

La ANI recomienda a los usuarios acatar la señalización instalada en la zona, atender las instrucciones del personal autorizado y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones de tránsito en el corredor.

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