El último intento tributario del Gobierno Petro: así busca recaudar COP 21,9 billones

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en rueda de prensa. Foto: Minhacienda

A casi dos semanas de que termine el periodo de Gobierno, la administración de Gustavo Petro radicó un paquete de proyectos en el Congreso, incluyendo una reforma tributaria para recaudar COP 21,9 billones en 2027. Petro presentó su primera tributaria el 8 de agosto de 2022, solo un día después de su posesión. En noviembre de ese año, el Legislativo le dio el visto bueno a la iniciativa. Desde ahí, el camino de las propuestas para cambiar impuestos ha sido pedregoso: al Ejecutivo se le hundieron dos leyes de financiamiento (que en la práctica...