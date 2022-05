La visión fiscal de Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt, candidata presidencial 2022. Foto: El Espectador

De cara a las elecciones presidenciales de mayo, El Espectador, en alianza con la Red de Trabajo Fiscal, estará publicando una serie de análisis sobre qué piensan los candidatos en materia fiscal y qué tan acertadas, o no, son sus propuestas en este gran tema.

Vale la pena aclarar que la Red de Trabajo Fiscal es una alianza de nueve centros de pensamiento de varias instituciones (principalmente académicas), con expertos en los varios matices del panorama fiscal y tributario.

El insumo base de estos análisis es un cuestionario de 24 preguntas que se les envió a todas las campañas que se disputan la presidencia. De los ocho candidatos, respondieron cinco: Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y John Milton Rodríguez.

Hay algunas de las 24 preguntas que no obtuvieron respuesta, por lo que la numeración tendrá saltos. Se dejó de esta forma para que quede claro cuáles fueron los puntos sobre los cuales no se recibieron respuestas.

Las siguientes son las respuestas de Ingrid Betancourt, divididas por unidades temáticas.

Gasto

2. Según cifras del DANE, 3,6 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 a raíz de los impactos que trajo la pandemia, de las cuales 2,78 millones cayeron en pobreza extrema. Teniendo en cuenta este panorama: ¿Considera que los programas actuales de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas son suficientes en cuanto a su cobertura y magnitud para enfrentar la realidad actual? ¿haría modificaciones a los programas actuales como la devolución del IVA?

Es evidente que la inversión social del gobierno colombiano ha sido insuficiente para evitar que las personas caigan en la pobreza y para sacar de esa situación a quienes no tienen los recursos suficientes para una vida digna. Sin embargo, la corrupción también es una causa de la pobreza, pues muchos de los recursos que se destinan a las transferencias monetarias no terminan llegando a las familias que los necesitan. Por eso me comprometo a tener un gobierno diligente y transparente, haciendo esfuerzos constantes por la eliminación de la corrupción en Colombia.

Otro aspecto importante de la corrupción es la ineficiencia en el gasto público que también vamos a corregir. Actualmente, hemos tenido en Colombia múltiples programas de asistencia social que han funcionado, pero no se ha creado un sistema universal de seguridad social. Mi apuesta es reorganizar y reorientar los programas para evitar la dispersión e ineficiencia del gasto público. Familias en Acción, Jóvenes en Acciones, Ingreso Solidario, entre otros­, integrarán un solo sistema de seguridad social que cubra equitativamente a todas las personas de un mismo nivel de vulnerabilidad. Para esto haremos un giro mensual directo, evitando intermediarios y posibilidades de corrupción, a las cuentas bancarias o telefónicas de los beneficiarios. Esto permitirá garantizar que se aumente la cobertura y la magnitud, reduciendo costos administrativos y mejorando la efectividad del gasto. Adicionalmente, mantendremos las condiciones para el desembolso de estos recursos como la asistencia escolar y médica para hogares con niños menores porque se ha demostrado que esta condicionalidad es fundamental para atacar las trampas de pobreza.

Por último, con nuestra propuesta de reforma pensional mejoraremos la eficiencia del gasto porque los recursos estarán orientados a los más vulnerables en vez de financiar las pensiones de los más ricos y el seguro para la vejez garantiza la erradicación de la pobreza a partir de la edad de pensión.

Recaudo tributario

5. Según el informe de Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe del 2021 publicado por la OCDE, la Cepal entre otros, Colombia recauda el 19,7 % de su PIB en impuestos, mientras el promedio de América Latina recauda el 22,9 % y el promedio de la OCDE recauda el 33,8 %. ¿cuál creería usted que debería ser el recaudo de un país de ingreso medio-alto como Colombia como porcentaje del PIB? ¿Durante su gobierno qué porcentaje se ha planteado como objetivo?

Actualmente, el problema fiscal más importante es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. Según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda los ingresos del gobierno nacional central fueron de 16,3 % del PIB en 2021 y los gastos de 24,4 %. Por lo tanto, el primer objetivo es lograr los recursos para que el gobierno nacional cumpla con lo estipulado por la regla fiscal.

Los tecnócratas han hecho un diagnóstico profundo de la situación y las propuestas son claras, pero hay que pensar en tres dimensiones para plantear una reforma tributaria: contexto social y político, legitimidad del Estado y efectividad del estatuto tributario. Uno de los principales errores del actual gobierno, que explica el estallido social, fue haber presentado una reforma tributaria en un contexto social inadecuado. Adicionalmente, los colombianos sienten que al pagar impuestos financian la corrupción, lo cual incentiva la evasión y la elusión. Finalmente, necesitamos garantizar ingresos suficientes los primeros años para diseñar un cambio estructural y consensuado del estatuto tributario al final del gobierno.

La meta de recaudo en los primeros años será de 17,5 % del PIB. Por lo tanto, aumentaremos el recaudo en alrededor de 1,2 % del PIB sin realizar una reforma tributaria.

- Vamos a unificar los fondos de descentralización en uno solo para mejorar su eficiencia y usar recursos que no se ejecutan del Sistema General de Regalías. A febrero del 2022, había $9 billones de pesos sin ejecutar en ese fondo.

- Vamos a aumentar los ingresos del gobierno nacional con el incremento en el precio del petróleo. Se ha estimado que un aumento en 10 dólares del precio del barril aumenta los ingresos en $3,5 billones anuales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las proyecciones del Ministerio de Hacienda se han hecho con un precio de 70 dólares por barril y con un estimado conservador de US$90 dólares durante lo próximos dos años, podemos aumentar el recaudo en $7 billones anuales adicionales.

- En el caso que estas fuentes de recursos sean insuficientes, vamos a recurrir a una contribución solidaria por la paz sobre las personas jurídicas y naturales con una renta líquida superior a $3.000 millones. Esta opción, de última instancia, generaría $5 billones anuales adicionales.

Impuesto a la renta persona naturales

10. Actualmente, Colombia recibe por cuenta del impuesto a la renta de personas naturales el 1,2 % de su Producto Interno Bruto, en comparación al 2,3 % que representan los ingresos de este tipo en los países de ALC y del 8,3 % en los miembros de la OCDE . Esto obliga a una profunda reflexión sobre el papel que tiene este impuesto en nuestro sistema tributario. Considerando este panorama: ¿Cuáles cambios propone en el impuesto sobre la renta de personas naturales residentes? Por favor, exponga sus consideraciones detalladas sobre los diversos tipos de ingresos (ingresos laborales, no laborales, no constitutivos de renta, capitales) , tarifas, bases gravables, exenciones, regímenes especiales, etc.

El estatuto tributario actual pone una carga desproporcionada sobre las empresas, afectando su capacidad de generar empleo y su productividad. Adicionalmente, la política fiscal no es redistributiva, sobre todo comparado con otros países de la OCDE. Este será el cambio principal que propondremos para tener una herramienta que redistribuya ingresos y que impulse el crecimiento económico, todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día.

Consideramos la posibilidad de reestructurar el Estatuto Tributario al final del gobierno a partir de los siguientes parámetros: i) no aumentar la carga tributaria al sector productivo, ii) no aumentar el IVA y iii) no crear más exenciones tributarias. Nuestra propuesta consiste que no haya tarifas diferenciales por fuente de ingreso. De esta manera, lograremos que incluso, las rentas de capital y los dividendos, sean grabados con la misma tarifa que los ingresos laborales para garantizar que el estatuto tributario logre la efectiva redistribución del ingreso. Adicionalmente eliminaremos las exenciones por tipo de ingreso a las personas naturales con el fin de ampliar la base del recaudo. Estos cambios generarían, según el Observatorio Fiscal, alrededor de 25 billones de pesos adicionales de recaudo anual, lo cual permitiría reducir la carga fiscal que asumen las empresas actualmente.

Beneficios tributarios

13. ¿Eliminaría algunos de los beneficios tributarios existentes actualmente en el Estatuto Tributario? ¿Cuál sería el criterio utilizado para esta depuración? ¿Contemplaría establecer un proceso de aprobación y evaluación sistemático de beneficios tributarios a futuro como lo sugirió la comisión de expertos de beneficios tributarios?

Muchos de los beneficios existentes a personas naturales favorecen a los más ricos, pues tienen tasas impositivas diferenciadas por tipo de ingreso. Como se mencionó, el objetivo es que no haya estas tasas diferenciales para la renta de personas naturales. Adicionalmente, vamos a incluir una evaluación sistemática de las exenciones del IVA y de todos los impuestos existentes para eliminar los que no generan impactos sociales positivos. Es fundamental que en todos los Marcos Fiscales de Mediano Plazo se incluya el costo tributario de las exenciones y que se evalúen los beneficios sociales que generan. Los datos sugieren que el recaudo del IVA es solo del 40 % del potencial por la porosidad de la base tributaria. Efectivamente hay productos, especialmente aquellos de la canasta básica, que deben mantener estos beneficios. Sin embargo, nuestro equipo ha determinado que hay múltiples bienes con beneficios debidos únicamente al cabildeo en el Congreso. Esto reduce el recaudo potencial y genera asimetrías en el mercado afectando las relaciones de precios. Por lo tanto, estos análisis costo-beneficio de las exenciones serán esenciales para eliminar exenciones que han sido fiscal y socialmente costosas.

Endeudamiento

19. La ley de inversión social creó una nueva regla fiscal para el país ¿piensa usted mantener esta regla fiscal o piensa modificarla de alguna manera?

El cumplimiento de la regla fiscal es fundamental para garantizar la estabilidad económica del país y para enviar señales positivas a los mercados internacionales. Uno de los costos que trajo la pandemia fue la pérdida del grado de inversión restringiendo fuentes de financiación y haciendo más costoso el endeudamiento. Por lo tanto, en mi gobierno vamos a cumplir con transparencia la regla fiscal para garantizar la senda de pago de la deuda. El plan financiero del 2022 estima que el déficit del 2023 debe ser 4,8 % del PIB, por lo que entre 2022 y 2023 la disminución del déficit debe ser de 1,4 % del PIB. Justamente esa es la propuesta que hemos hecho de aumento del recaudo, sin reforma tributaria.

