Las 10.000 empresas más grandes de Colombia ganaron COP 138 billones en 2025

El panorama se muestra positivo. Las empresas lograron fortalecer su rentabilidad. Foto: Imagen generada con IA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Superintendencia de Sociedades publicó una nueva edición de su tradicional informe sobre las 10.000 empresas más grandes del país. Esta se ha consolidado como una herramienta que permite ver el panorama empresarial en el país, así como una medición del desarrollo que están teniendo estos sectores de la economía.

Este reporte se fundamenta en una basta base de datos provista por la Superintendencia de Sociedades y otras entidades de supervisión del Estado, entre ellas la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con corte al 31 de diciembre de 2025.

El balance que registraron estas 10.000 empresas es el siguiente: COP 1.853 billones, utilidades netas por COP 138,6 billones, activos por COP 2.560,4 billones, pasivos por COP 1.376,7 billones y patrimonio por COP 1.183,7 billones.

Estos resultados también ponen sobre la mesa el fortalecimiento que ha experimentado la rentabilidad empresarial

“Durante 2025, los ingresos operacionales crecieron 5 %, mientras que las utilidades aumentaron 13,09 %, mostrando una mayor capacidad de las empresas para generar valor. Aunado a ello, las pérdidas reportadas disminuyeron en $7,3 billones frente al año anterior y el número de sociedades que registraron pérdidas se redujeron en 216 empresas, lo que evidencia una mejora en los resultados empresariales agregados”, informó la superintendencia.

Si se analiza por sectores, el comercio fue el que concentró la mayor cantidad de ingresos empresariales, con COP 640 billones, lo que le da una participación del 34,5 %. Le siguieron servicios, con COP 489 billones (26,4 %), y manufactura, con COP 424 billones (22,9 %). Solo estos tres concentran cerca del 84 % de los ingresos operacionales de las 10.000 empresas más grandes.

“Por su parte, el sector de minería e hidrocarburos participó con COP 166 billones en ingresos operacionales (9,0 % del total) y COP 13,3 billones en utilidades, frente a COP 193,4 billones y COP 18,4 billones, respectivamente, observados en 2024. Mientras tanto, los sectores de comercio y manufactura aumentaron sus ingresos en COP 73,8 billones y COP34,6 billones, respectivamente y el sector servicios presentó una disminución en los ingresos por COP 11,3 billones”, añadió la superintendencia.

En cuanto a las utilidades, el sector servicios fue el que lideró el listado, con COP 73,2 billones, seguido por manufactura con COP 22,2 billones, comercio con cop 19,3 billones y minería e hidrocarburos con COP 13,3 billones.

La mayoría de los ingresos operacionales se concentran en empresas ubicadas en Bogotá y Cundinamarca, con una participación del 56,5 % del total nacional. En segundo lugar, se ubicó Antioquia, con el 17,1 %, seguida por la región Caribe, con 10,5 %, y la región Pacífica, con 8,5 %.

Ranking de las empresas con mayores ingresos en 2025

Ecopetrol: COP 6.590 millones Terpel: COP 26.395 millones Refinería de Cartagena: COP 22.395 millones D1: COP 21.606 millones EPM: COP 20.285 millones Almacenes Éxito: COP 16.919 millones Tiendas ARA: COP 16.370 millones Claro: COP 16.351 millones Avianca: COP 15.120 millones Enel: COP 14.848 millones

Si quiere conocer el reporte completo, puede hacerlo mediante el siguiente link.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.