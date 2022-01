Las aclaraciones de EPM respecto al informe de Pöyry sobre Hidroituango

Las dos primeras unidades generarán energía este año, según EPM. Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Tras conocerse el informe sobre las condiciones de estabilidad del proyecto hidroeléctrico Ituango, solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desde 2018, Empresas Públicas de Medellín (EPM) respondió algunos de los cuestionamientos.

El informe de la consultora chilena Pöyry contempla que el proyecto es técnicamente recuperable y considera que la rehabilitación y puesta en marcha “es la única alternativa para gestionar los peligros y riesgos correspondientes en una forma controlada; un abandono del proyecto no representa una solución válida y además factible con respecto a los riesgos involucrados”.

Es decir, que la única forma de reducir el peligro asociado al vertedero es poner las unidades en operación lo más pronto posible permitiendo tiempos de intervenciones más largos. La firma también aseguró “que es vital e indispensable de evitar cualquier circunstancia (legal, contractual, fiscal o constructiva) que frena o inhibe el avance de los trabajos en la casa de máquinas, así como en las conducciones asociadas”.

Ahora bien, aunque el informe sostiene que el proyecto se puede recuperar, también resalta que persisten riesgos que se deben atender. Uno de los peores escenarios sería un daño progresivo del vertedero que podría resultar en una pérdida total de la presa, desencadenando “consecuencias catastróficas”.

Este riesgo es elevado por la operación continua y la dificultad de ejecutar reparaciones, según Pöyry, por eso la entrada en funcionamiento progresivamente de cada nueva unidad es la que permitirá bajar el nivel del embalse y dejar de depender solamente del vertedero. La firma también dio recomendaciones a corto, mediano y largo plazo.

EPM aseguró que el informe fue radicado en la ANLA el 29 de diciembre de 2021, pero que tenía condición de confidencialidad y que por eso hasta ahora, que se vinculó al expediente único de la licencia, pueden pronunciarse.

Entre otras cosas, Empresas Públicas de Medellín aseguró que los contratistas seguirán, pese a que se dio una discusión el año pasado tras el fallo de responsabilidad fiscal. “Cuando se redactó el informe todavía no estaban suscritas las prórrogas, hoy en día ya están y van hasta el punto donde se superan la mayoría de riesgos de continuidad que plantea el informe”. (Lea: Hidroituango: EPM y constructores prorrogan por ocho meses el contrato)

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, aseguró que el informe no dice nada distinto a lo que ya se conoce: “no hay ninguna novedad técnica, si hubiera una alerta de colapso de emergencia, EPM habría activado todos los canales de difusión, pero no es la condición. No podemos olvidar las restricciones que tenemos los funcionarios públicos, fue entregado en confidencialidad y nadie de EPM podía revelarlo”.

La mayor preocupación (como señaló la firma) es el vertedero que ha venido operando de manera continua, aunque no fue diseñado para eso. Al respecto, Carrillo dijo que entrarán a operar las unidades de generación de energía en el segundo semestre de este año, para así poder hacer mantenimiento e inspecciones y quitar presión.

El compromiso es que en 2023 entrarán en operación nuevas unidades: “cuando superemos tres unidades vamos a poder utilizar el tabique que tiene el vertedero para poder pasar el agua o por un lado o por el otro, ahí podremos hacer mantenimientos estructurales en fallas que hoy no hemos detectado”, dijo Carrillo.

El gerente sostiene que el informe se demoró por la pandemia, que impedía que los expertos internacionales realizaran las visitas. Y agregó que todas las presas en roca tienen filtraciones, pero que Hidroituango es la presa “con menores filtraciones monitoreadas”, por eso “no es un elemento de alarma”.

También dijo que el proyecto tiene menos riesgo, “pero riesgo cero no hay. Las recomendaciones que hace Pöyry son para mitigar eso, las estamos evaluando, ANLA deberá determinar con su capacidad técnica qué de estas recomendaciones va integrar en la licencia, si decide normalizarla”.

Otro punto, y que hace parte de las recomendaciones del informe, es la necesidad de construir una galería auxiliar para evitar futuras emergencias, pues la firma sugirió vigilar y atender el punto débil de la presa (el muro de cemento-bentonita).

Frente al planteamiento, Carrillo explicó que esta recomendación tiene que ver con que la última parte de la presa se hizo con una pantalla de bentonita, con el propósito de construir más rápido después de la emergencia; el problema es que el tramo de 30 metros podría tener un comportamiento de resistencia a sismos distinta al resto de la presa.

La firma recomendó la construcción de una galería auxiliar para que en caso de un sismo de gran magnitud se pueda evacuar agua rápidamente para llevar el nivel del embalse de la cuota 408 (el máximo) hasta la cuota 380 y así poder hacer mantenimiento y evitar riesgo de colapso.

“Estamos evaluando esa posibilidad, ANLA tiene la última palabra al respecto, pero en nuestro análisis preliminar nos da que con el cronograma que hay, y frente a la probabilidad de que ocurra un sismo de esa magnitud, el proyecto alcanza a normalizarse sin la necesidad de construir esta galería”, dijo el gerente. Carrillo aseguró que no ven elementos de riesgos en la construcción ni en la operación que iniciará a mitad de año.

Por ahora, la respuesta de la ANLA sobre la licencia ambiental será definitiva para el futuro del proyecto.

