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Las alarmas del sector lechero que buscan evitar una crisis

Los productores advierten riesgos por precios bajos, mayores importaciones y la salida de dos empresas de leche. Este es el panorama de la actividad.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
18 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Imagen de referencia.
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Foto: GABRIEL APONTE

El sector lácteo en Colombia no está en crisis. Sin embargo, en el arranque de 2026 se han presentado algunos hechos que alertan de posibles riesgos para la actividad en el corto plazo. Entre ellos están el bajo precio al productor, las importaciones y la salida de las empresas Algarra y Lechesan del Grupo Gloria Foods, anunciada esta semana.

Antes de revisar las banderas rojas, una buena noticia: los lecheros vienen de un año de crecimiento en el consumo y de cierta estabilidad, luego de enfrentar una coyuntura difícil entre 2023 y 2024. La...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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