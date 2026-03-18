Las alarmas del sector lechero que buscan evitar una crisis

Imagen de referencia. Foto: GABRIEL APONTE

El sector lácteo en Colombia no está en crisis. Sin embargo, en el arranque de 2026 se han presentado algunos hechos que alertan de posibles riesgos para la actividad en el corto plazo. Entre ellos están el bajo precio al productor, las importaciones y la salida de las empresas Algarra y Lechesan del Grupo Gloria Foods, anunciada esta semana.

Antes de revisar las banderas rojas, una buena noticia: los lecheros vienen de un año de crecimiento en el consumo y de cierta estabilidad, luego de enfrentar una coyuntura difícil entre 2023 y 2024. La...