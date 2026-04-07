Las bases del presupuesto general de 2027: estas son las cuentas del Gobierno

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El presupuesto general de 2027 empezó a tomar forma este martes, 7 de abril, con la radicación de su anteproyecto ante el Congreso de la República.

El documento, presentado por el Ministerio de Hacienda, fue construido con una previsión de crecimiento del PIB de 2,6 % para 2026 y de 3 % para 2027, tras un presupuesto de 2026 marcado por las rigideces del gasto, la estrechez fiscal y las dudas sobre cómo cubrir el faltante de COP 16,3 billones de este año.

Por ahora, el documento marca el punto de partida de la discusión, pero todavía no detalla el monto definitivo del presupuesto de 2027. Sí deja ver, por lo pronto, un mayor peso del servicio de la deuda pública nacional, que asciende a COP 124,54 billones en el anteproyecto, por encima de los COP 100,4 billones que se destinaron a ese rubro en 2026.

Lo que se sabe del Presupuesto General de 2027

En el anteproyecto radicado este martes, el Gobierno señaló que dará prioridad a los principales objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Entre ellos mencionó la justicia ambiental, la gestión del recurso hídrico, la seguridad humana, la justicia social y “la transición desde una economía dependiente de la extracción de recursos no renovables hacia una economía productiva”.

Dentro de las primeras señales que deja ver el anteproyecto está el peso del servicio de la deuda pública nacional, que asciende a COP 124,54 billones. A eso se suman sectores de gran tamaño presupuestal, como Defensa, con COP 51,63 billones; Policía, con COP 18,4 billones, y Hacienda, con COP 31,71 billones

En los cuadros del anteproyecto, Salud aparece con cerca de COP 79 billones y Trabajo con alrededor de COP 57,5 billones. También resaltan la Rama Judicial, con COP 11,37 billones; el bloque de Igualdad e ICBF, con COP 10,16 billones, y el sector electoral encabezado por la Registraduría, con COP 5,91 billones.

Gobierno Nacional radica anteproyecto de PGN 2027. pic.twitter.com/sUtE8f00zu — MinHacienda (@MinHacienda) April 7, 2026

El Ministerio de Hacienda señaló que la versión definitiva del proyecto de presupuesto general de 2027 será presentada el 29 de julio ante el Congreso.

Antes de eso, el Gobierno prevé avanzar en mesas sectoriales de trabajo y en un proceso de discusión con el Legislativo para definir la configuración final de las finanzas públicas de la próxima vigencia.

Las cuentas del Gobierno

Para elaborar el anteproyecto del presupuesto general de 2027, el Gobierno partió del siguiente escenario macroeconómico:

Inflación: 5,8 % al cierre de 2026 y de 4,8 % al cierre de 2027.

Tasa de cambio: promedio de COP 3.801 por dólar este año y de COP 3.880 el próximo

Crecimiento del PIB real: 2,6 % para 2026 y de 3 % para 2027. En cuanto al PIB nominal, la previsión oficial es de 7,8 % para este año y de 7,1 % para el siguiente, mientras que las importaciones crecerían 6,5 % en 2026 y 5 % en 2027. Hacienda aclaró que estos supuestos son preliminares y podrán revisarse más adelante.

La ejecución del presupuesto de 2026

Cabe recordar que el presupuesto de 2026 fue por COP 547 billones, unos COP 36 billones más que en 2025 y COP 10 billones menos de lo que pedía el Gobierno inicialmente.

De este total, cabe resaltar que un 84 % ya estaba absorbido desde el comienzo por funcionamiento y servicio de la deuda.

COP 358,1 billones correspondieron a funcionamiento, COP 100,4 billones al pago de deuda y COP 88,4 billones a inversión, el componente con menor espacio dentro de la estructura presupuestal.

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A eso se sumó un faltante de COP 16,3 billones, cuya financiación dependía de una reforma tributaria (o ley de financiamiento, como la llamó el Gobierno) que no prosperó en el Legislativo. Eso mantuvo la discusión presupuestal de 2026 atravesada por dudas sobre los ingresos reales con los que contaba la Nación.

A comienzos de marzo, la liquidez de la Nación rondaba COP 6,6 billones, suficiente para cubrir menos de cinco días de pagos de funcionamiento y deuda. Aunque en febrero la ejecución del presupuesto avanzaba a un ritmo cercano a su promedio histórico, con obligaciones por COP 68,2 billones, equivalentes a 10,4 % del total aprobado, el escenario fiscal seguía marcado por la fragilidad del financiamiento.

Al cierre de 2025, el Estado dejó obligaciones por COP 48,4 billones entre reservas y cuentas por pagar, de las cuales para febrero solo se habían cancelado COP 19,5 billones.

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