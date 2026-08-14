Las brechas laborales que revela los nuevos informes del DANE

Se estima que en Colombia hay 496.000 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no inarias, lo que equivale al 1,3 % de la población mayor de edad. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

El mercado laboral no ofrece las mismas condiciones para toda la población. Sus brechas pueden analizarse desde distintos frentes, entre ellos el territorial. Un ejemplo claro es la tasa de desempleo: en Quibdó alcanza el 23,3 %, más de tres veces la registrada en Medellín, de 7,1 %.

Otra forma de verla es con la lupa de los grupos poblacionales. Los recientes reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permiten hacer un acercamiento a las realidades laborales que experimentan campesinos, jóvenes, personas con...