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Las brechas laborales que revela los nuevos informes del DANE

Los reportes permiten acercarse a las realidades laborales que enfrentan distintos grupos poblacionales, entre ellos las personas afrodescendientes, LGBT, jóvenes, campesinos y personas con discapacidad.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
14 de agosto de 2026 - 12:30 a. m.
Se estima que en Colombia hay 496.000 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no inarias, lo que equivale al 1,3 % de la población mayor de edad.
Se estima que en Colombia hay 496.000 personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no inarias, lo que equivale al 1,3 % de la población mayor de edad.
Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

El mercado laboral no ofrece las mismas condiciones para toda la población. Sus brechas pueden analizarse desde distintos frentes, entre ellos el territorial. Un ejemplo claro es la tasa de desempleo: en Quibdó alcanza el 23,3 %, más de tres veces la registrada en Medellín, de 7,1 %.

Otra forma de verla es con la lupa de los grupos poblacionales. Los recientes reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) permiten hacer un acercamiento a las realidades laborales que experimentan campesinos, jóvenes, personas con...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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