Las ciudades donde más subió la inflación en febrero

Valledupar fue la ciudad donde la inflación creció menos, con una variación anual del 3,53 %

La inflación en Colombia registró una leve desaceleración en febrero. Según lo informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación mensual fue del 1,08 % (por debajo del 1,14 % que se mostró en el segundo mes de 2025), así como una anual del 5,29 % (apenas 0,1 puntos porcentuales por encima de su referente del año anterior.

En los dos primeros meses del año, la carestía acumula un 2,27 %, cifra superior al 2,08 % registrado para el mismo periodo del año pasado.

Las ciudades que registraron una mayor variación anual en la inflación fueron:

Pereira: 6,2

Medellín: 6,19

Bucaramanga: 5,8

Manizales: 5,76

Armenia: 5,61

Neiva: 5,33

Barranquilla: 5,31

Villavicencio: 5,30

Las ciudades que registraron una menor variación anual en la inflación fueron:

Valledupar: 3,53

Santa Marta: 4,06

Riohacha: 4,17

Sincelejo: 4,28

Pasto: 4,37

Ibagué: 4,78

Cúcuta: 4,81

Montería: 4,94

Tunja: 4,06

Cartagena: 5,04

Bogotá: 5,05

Por niveles de ingresos, y en la variación anual, la inflación golpeó con más fuerza a los hogares de ingresos medios, con un alza promedio del 5,34 %. Le siguen los hogares vulnerables (5,31 %), los hogares pobres (5,23 %) y los de ingresos altos (5,16 %).

Las división de gasto que registró mayores incrementos en su variación anual fue restaurantes y hoteles, con un 9,21 %. Le siguen salud (7,82 %); bebidas alcohólicas y tabaco (7,76 %); educación (7,44 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (5,84 %).

Las que más contribuyeron a la variación anual fueron: alojamiento (1,20 puntos porcentuales), alimentos (1,09), restaurantes y hoteles (1,07), transporte (0,72), educación (0,31) y otros (0,91).

