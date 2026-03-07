Las ciudades donde más subió la inflación en febrero

Escucha este artículo
La inflación en Colombia registró una leve desaceleración en febrero. Según lo informado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación mensual fue del 1,08 % (por debajo del 1,14 % que se mostró en el segundo mes de 2025), así como una anual del 5,29 % (apenas 0,1 puntos porcentuales por encima de su referente del año anterior.
En los dos primeros meses del año, la carestía acumula un 2,27 %, cifra superior al 2,08 % registrado para el mismo periodo del año pasado.
Las ciudades que registraron una mayor variación anual en la inflación fueron:
Pereira: 6,2
Medellín: 6,19
Bucaramanga: 5,8
Manizales: 5,76
Armenia: 5,61
Neiva: 5,33
Barranquilla: 5,31
Villavicencio: 5,30
Las ciudades que registraron una menor variación anual en la inflación fueron:
Valledupar: 3,53
Santa Marta: 4,06
Riohacha: 4,17
Sincelejo: 4,28
Pasto: 4,37
Ibagué: 4,78
Cúcuta: 4,81
Montería: 4,94
Tunja: 4,06
Cartagena: 5,04
Bogotá: 5,05
Por niveles de ingresos, y en la variación anual, la inflación golpeó con más fuerza a los hogares de ingresos medios, con un alza promedio del 5,34 %. Le siguen los hogares vulnerables (5,31 %), los hogares pobres (5,23 %) y los de ingresos altos (5,16 %).
Las división de gasto que registró mayores incrementos en su variación anual fue restaurantes y hoteles, con un 9,21 %. Le siguen salud (7,82 %); bebidas alcohólicas y tabaco (7,76 %); educación (7,44 %) y alimentos y bebidas no alcohólicas (5,84 %).
Las que más contribuyeron a la variación anual fueron: alojamiento (1,20 puntos porcentuales), alimentos (1,09), restaurantes y hoteles (1,07), transporte (0,72), educación (0,31) y otros (0,91).
