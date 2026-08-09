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Las claves de Brasil para ser una potencia agroalimentaria: ¿qué le dice a Colombia?

El país lidera exportaciones de café, azúcar y carnes mientras fortalece su presencia en nuevos mercados internacionales.¿Cómo lo ha logrado y qué se puede replicar o no?

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
09 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Las actividades agrícolas y pecuarias brasileñas crecen, a pesar de no estar libres de retos como las altas tasas de interés –que se ubican en el 14,25 % anual y en Colombia son del 12 %– y las dificultades comerciales para acceder a los mercados de otros países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros.
Las actividades agrícolas y pecuarias brasileñas crecen, a pesar de no estar libres de retos como las altas tasas de interés –que se ubican en el 14,25 % anual y en Colombia son del 12 %– y las dificultades comerciales para acceder a los mercados de otros países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Si hay una potencia agroalimentaria en América Latina esa es Brasil. Pues se ha posicionado en el mundo como el primer productor y exportador de café, zumo de naranja, azúcar, carne de res, soja y el más grande vendedor internacional de tabaco, carne de pollo y algodón. Esto lo convierte en un referente para la región en cuanto al crecimiento del sector.

Allí, el sector agropecuario creció 11,7 % en 2025, muy por encima del 2,3 % que avanzó la economía en su conjunto. En Colombia, en cambio, el PIB también aumentó 2,3 %, pero el crecimiento...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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Nelson Castillo(11961)Hace 1 minuto
Nada con relación a la Agroecología, la Soberanía alimentaria, Embrapa, la economía familiar campesina brasileña (referente incluso para el PNUD)...?
UnaVezMás (22193)Hace 25 minutos
Aquí sólo lo hará un gobierno progresista, porque ya se sabe que quien es autosostenible en su agricultura, es independiente. Y aquí el nuevo gobierno es servil al mono pecueco
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