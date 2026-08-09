Las claves de Brasil para ser una potencia agroalimentaria: ¿qué le dice a Colombia?

Las actividades agrícolas y pecuarias brasileñas crecen, a pesar de no estar libres de retos como las altas tasas de interés –que se ubican en el 14,25 % anual y en Colombia son del 12 %– y las dificultades comerciales para acceder a los mercados de otros países, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entre otros. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Si hay una potencia agroalimentaria en América Latina esa es Brasil. Pues se ha posicionado en el mundo como el primer productor y exportador de café, zumo de naranja, azúcar, carne de res, soja y el más grande vendedor internacional de tabaco, carne de pollo y algodón. Esto lo convierte en un referente para la región en cuanto al crecimiento del sector.

Allí, el sector agropecuario creció 11,7 % en 2025, muy por encima del 2,3 % que avanzó la economía en su conjunto. En Colombia, en cambio, el PIB también aumentó 2,3 %, pero el crecimiento...