Subsidios, mejoramientos y vivienda nueva: claves del plan de reconstrucción del Gobierno

Centro histórico del Jardín, Antioquia, tras el terremoto de este 10 de agosto. Foto: MinCulturas

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Más de 12.000 viviendas destruidas y otras 75.000 averiadas. Esas son las cifras parciales que ha dejado el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó gran parte del occidente del país y que, según el Gobierno Nacional, servirán de base para la planeación de la respuesta a la emergencia. El balance incluye además más de 170 edificios colapsados y decenas de colegios y centros de salud afectados.

El Ejecutivo anunció el llamado ‘Plan Milagro de Reconstrucción’, una estrategia que combinará recursos públicos y privados para atender a las familias afectadas.

Las claves del plan del Gobierno

El plan contempla tres fases:

Atención inmediata y diagnóstico técnico Reconstrucción de vivienda bajo el concepto “Vivienda Milagro” Fase posterior de reconstrucción territorial que se extenderá durante los próximos años

En la primera fase, la prioridad es atender a las familias damnificadas y determinar la magnitud real de los daños. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) trabajará con los entes territoriales en la entrega de subsidios de arrendamiento para las familias que deban abandonar temporalmente sus viviendas, junto con mecanismos de apoyo para el acceso a servicios públicos.

El Ministerio de Vivienda y el sector empresarial acordaron conformar un ‘Batallón de Expertos’, integrado por profesionales que se desplazarán a las zonas afectadas para evaluar las viviendas y la infraestructura dañada.

El grupo, conformado a partir de una convocatoria nacional liderada por el ministerio y los gremios, clasificará las edificaciones según su nivel de afectación: cuáles pueden repararse, cuáles necesitan intervenciones estructurales y cuáles deberán ser reemplazadas. El sector empresarial aportará además donaciones, maquinaria para remoción de escombros y capacidad logística.

Vivienda nueva y mejoramientos

Una vez avance la caracterización técnica de los daños, comenzará la fase de reconstrucción bajo el concepto “Vivienda Milagro”. La primera medida será identificar, junto con Camacol y el sector constructor, los proyectos de Vivienda de Interés Social que ya estén terminados y disponibles para entrega inmediata en las zonas afectadas, o en áreas cercanas que permitan atender a las familias que perdieron su casa.

El esquema combinará recursos públicos y privados bajo la estrategia “Todos Ponen”: para el cierre financiero de los hogares podrán concurrir los subsidios del Gobierno Nacional, de las cajas de compensación familiar y de las entidades territoriales. Los empresarios, por su parte, manifestaron su disposición a reducir costos y a asumir contrapartidas que bajen el valor final de las soluciones de vivienda.

Para las casas que, según el diagnóstico técnico, tengan daños reparables, el plan prioriza mejoramientos que permitan recuperar condiciones de habitabilidad y seguridad. Con ese fin se estructurará un Banco de Materiales, gestionado con participación del sector empresarial, para facilitar insumos en las intervenciones de reparación y reconstrucción.

¿Cuánto tardará la reconstrucción?

La última fase, prevista para desarrollarse durante los próximos años, contempla la entrega de soluciones de vivienda terminadas durante 2027 y 2028, además de nuevos mejoramientos para los hogares afectados.

El Gobierno también revisará mecanismos para habilitar terrenos de manera ágil para nuevos proyectos de vivienda, garantizando las condiciones técnicas y jurídicas necesarias.

Además, el Gobierno evaluará mecanismos como obras por impuestos y fuentes del Sistema General de Regalías para financiar infraestructura complementaria: colegios, parques, puestos de salud, vías y puentes.

La ejecución del plan quedará en coordinación permanente con gobernadores y alcaldes de los territorios afectados, encargados de consolidar los censos, identificar necesidades y priorizar las intervenciones en cada municipio.

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