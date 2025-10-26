Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las claves para reactivar la construcción de vivienda en Colombia

En un momento de estrechez fiscal, es necesario replantear la reactivación de la construcción de vivienda más allá de los subsidios. Estos puntos determinarán el rumbo del sector.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
27 de octubre de 2025 - 01:10 a. m.
Obras de construcción de un edificio ubicado en Bogotá.
Obras de construcción de un edificio ubicado en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante los últimos años, el sector de la construcción ha sufrido altibajos. En el segundo trimestre del año (último dato disponible), el producto interno bruto del sector cayó 3,5 % y la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales tuvo una caída del 9,7 %. El sector privado advierte que la baja en la confianza inversionista, los aumentos en los precios de los insumos y la incertidumbre por la situación fiscal han impedido que haya una verdadera reactivación. ¿Qué se necesita?

Diagnóstico

“El sector de la construcción ha sido uno de los...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Economia

Construcción

Vivienda

Mi casa ya

 

DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 52 minutos
Donde esta el mea culpa de las constructoras al realizar proyectos donde entregan las viviendas en obra gris, con un diseño repetitivo de estilo fabricas chinas y además cada vez mas pequeñas. Además esta demasiado encarecida por lo que se recibe a cambio, la gente sigue prefiriendo vivir en arriendo y no endedudarse a largo plazo sobre todo en estas generaciones que por encima de nuestros padres y abuelos cuyo sueño era la casa propia, los de ahora prefieren el entretenimiento y la diversión.
Pedro Ceron(09087)Hace 1 hora
¿Cuál reactivar la construcción?, si uno ve construcciones por todas las ciudades de Colombia, especialmente en Bogotá, Cali Medellín.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.