Las claves para reactivar la construcción de vivienda en Colombia

Obras de construcción de un edificio ubicado en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Durante los últimos años, el sector de la construcción ha sufrido altibajos. En el segundo trimestre del año (último dato disponible), el producto interno bruto del sector cayó 3,5 % y la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales tuvo una caída del 9,7 %. El sector privado advierte que la baja en la confianza inversionista, los aumentos en los precios de los insumos y la incertidumbre por la situación fiscal han impedido que haya una verdadera reactivación. ¿Qué se necesita?

Diagnóstico

“El sector de la construcción ha sido uno de los...