Las empresas invierten cada vez más en IA, pero aún no ha dado frutos

Se espera que las inversiones de las empresas en IA generativa aumenten un 94 % este año, hasta los US$61.900 millones, según IDC. Foto: iStock

Hace casi cuatro décadas, cuando el auge de las computadoras personales estaba en pleno apogeo, surgió un fenómeno conocido como la “paradoja de la productividad”.

Se refería a cómo, a pesar de las enormes inversiones de las empresas en nuevas tecnologías, había poca evidencia de una ganancia correspondiente en la eficiencia de los trabajadores.

Hoy aparece la misma paradoja, pero con la inteligencia artificial generativa. Según una investigación reciente de McKinsey & Company, casi ocho de cada 10 empresas han informado de que utilizan IA...