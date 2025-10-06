Las exportaciones colombianas cayeron ligeramente en agosto

El café es el producto que más ha crecido en sus exportaciones (en dólares) en lo que va del año. Casi el 90 %. Foto: Agencia Bloomberg

Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en agosto, las exportaciones colombianas sumaron USD 3.842,2 millones. Esta cifra se traduce en una ligera caída, del 0,1 %, frente al mismo mes del año pasado.

Por grupos de productos, el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas lideró las exportaciones, al consolidar USD 1.413,2 millones. No obstante, continúa en una marcada tendencia a la baja: solo en agosto registró un retroceso del 18,1 %.

Lo siguió el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, con US$1.270,7 millones. Este fue el único que reportó un aumento en agosto, el cual fue del 49,3 %.

Más abajo está manufacturas, con USD 845 millones y una caída del 11,3 %; y otros, con USD 313,3 millones y una contracción del 0,8 %.

El DANE también precisó que en lo corrido del año (enero - agosto), las importaciones del país acumulan USD 32.659,7 millones, registrando así un leve crecimiento del 0,5 %. Todos los grupos de productos han crecido, menos el de los combustibles que ha caído a un ritmo del 19,6 %.

Aun con esto, el petróleo sigue siendo el principal producto de exportación en Colombia. En lo corrido del año, sus ventas externas se han contado en más de USD 8.500 millones. Por sí solo ha retrocedido un 16,7 % en comparación con la misma ventana de tiempo del año anterior.

La hulla, el coque y las briquetas también fueron protagonistas, con USD 3.077 millones; así como el café sin tostar descafeinado con USD 3.715,4 millones, con un sorprendente incremento del 79,2 % (principalmente por su valor en el mercado, pero también por la producción, la cual creció 18 % en los últimos 12 meses).

De enero a agosto, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación del 30,3 %. Le siguen Panamá (6,9 %), Países Bajos (4,3 %), India (3,8 %), Ecuador (3,7 %), Brasil (3,6 %) y China (3,2 %).

