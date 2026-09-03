Las exportaciones colombianas crecieron 5,9 % en julio

(Imagen de referencia) Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas. Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que las exportaciones colombianas alcanzaron los USD 4.690,7 millones en julio, lo que representa un crecimiento de 5,9 % frente al mismo mes de 2025.

Este comportamiento se explica, principalmente, por el desempeño que tuvo el grupo de otros sectores, el cual consolidó una variación del 51,6 % gracias a los USD 598,4 millones que sumaron sus ventas externas. Esto le permitió sumar 4,6 puntos porcentuales de los 5,9 en los que aumentaron las exportaciones.

Para aterrizar qué se encuentra en ese grupo de “otros sectores”, el reporte del DANE señala que el protagonista en esa sombrilla es el oro no monetario que, en julio, sus exportaciones se contaron en USD 595,1 millones, registrando así una variación anual del 51 %.

También influyeron las ventas de combustibles y productos de industrias extractivas, las cuales sumaron USD 1.874,2 millones. Esto se tradujo en un crecimiento del 8,3 % frente a julio del año pasado, así como una contribución de 3,3 puntos porcentuales a la variación total.

Resalta del reporte que las manufacturas y los productos agropecuarios, alimentos y bebidas cerraron julio con cifras inferiores a las alcanzadas hace un año. Puntualmente, el primer grupo retrocedió 7,1 % (con una contribución negativa a la variación total, de -1,7 puntos porcentuales), mientras que el segundo cayó 0,8 % (-0,2 puntos porcentuales).

Entre los principales productos exportados por Colombia en julio se destacó el petróleo y sus derivados, con ventas por USD 1.259,7 millones. Le siguieron el ya mencionado oro no monetario, el café, con USD 485,2 millones, y las hullas, coque y briquetas, con USD 464,2 millones. También sobresalieron los productos químicos y conexos, con USD 399,4 millones, y los artículos manufacturados clasificados principalmente según el material, con USD 264,3 millones.

En este mes, los principales destinos de las exportaciones colombianas fueron: Estados Unidos (28,5 %), Panamá (7,2 %), Países Bajos (5,4 %), China (4,9 %), Italia (4,6 %), Canadá (4,3 %) y Brasil (3,8 %).

“En el periodo enero - julio 2026, las exportaciones colombianas fueron USD 32.489,2 millones FOB y registraron un aumento de 12,7%, frente al mismo periodo de 2025. Las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$13.142,0 millones FOB y aumentaron 16,6% frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (18,6%) y Hulla, coque y briquetas (1,5%) que contribuyeron, en conjunto, con 12,9 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalla el DANE.

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