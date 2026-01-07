Las exportaciones colombianas no lograron repuntar en noviembre

En el año corrido, las exportciones colombianas sí lograron un incremento del 1,3 %. Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en noviembre, las exportaciones colombianas contaron en USD 4.016,6 millones, lo que se traduce en una reducción de 2,7 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024.

Esto no quiere decir que todos los grupos de productos experimentaron un retroceso. El de agropecuarios, alimentos y bebidas fue el que consolidó un mayor incremento, el cual fue del 39,8 %, gracias a los USD 1.353,7 millones que consolidó.

Le sigue manufacturas, que creció un 11,5 % al registrar USD 927,4 millones. Los otros grupos sí evidenciaron caídas: combustibles y productos de industrias extractivas, con una contracción del 26 % por las exportaciones que se contaron en USD 1.421 millones; así como otros, que cayó un 22,3 % por registrar USD 314 millones.

Las cuentas del año corrido sí dan un saldo positivo. De enero a noviembre, las exportaciones de Colombia fueron de USD 45.655,2 millones, lo que se traduce en un incremento del 1,3 % frente a la misma ventana de tiempo del año anterior.

Todos los grupos crecieron, menos el de combustibles y productos de industrias extractivas, el cual cayó un 17,8 % por sus ventas de USD 17.617,4 millones.

Este es el listado de los cinco productos que, en el año corrido, sumaron más exportaciones:

Petróleo y derivados: USD 11.517,3 millones

Café: USD 5.340,3 millones

Hulla, coque y briquetas: USD 4.437,6 millones

Productos químicos y conexos: USD 3.982,9 millones

Oro no monetario: USD 3.897,6 millones

Estos fueron los productos que, en lo corrido del año, aumentaron más sus exportaciones:

Aceite de palma: 87,9 %

Café: 78,6 %

Extractos de café: 52,9 %

Banano: 24,5 %

Productos químicos y conexos: 9,3 %

De enero a noviembre, estos son los principales destinos de las exportaciones colombianas:

Estados Unidos: 29,6 %

Panamá: 7,3 %

India: 4,1 %

Países bajos: 3,9 %

Brasil: 3,8 %

Ecuador: 3,7 %

China: 3,5 %

Demás países: 44,2 %

