Las importaciones de Colombia aumentaron en abril: estos fueron los productos que impulsaron

China sigue siendo el principal país de origen de las compras externas colombianas, con una participación del 25,7 %.

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en abril, las importaciones colombianas se contaron en USD 6.709,3 millones, lo que se traduce en un incremento del 15,8 % frente al mismo mes del año pasado.

Las manufacturas lideraron las importaciones en abril, al registrar compras externas por USD 4.934,2 millones, un 16,8 % más frente al mismo mes de 2025. En segundo lugar se ubicaron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con USD 1.043,3 millones y un crecimiento del 19,9 %. Entre tanto, los combustibles y productos de las industrias extractivas alcanzaron USD 726,8 millones (+5,2 %), mientras que la categoría de otros productos registró USD 5 millones, lo que representó una caída del 47,8 %.

En lo corrido del año (enero - abril) , las importaciones fueron de USD 24.514,7 millones, lo que se traduce en un aumento de 11,2%, frente al mismo periodo de 2025.

“En el periodo enero - abril 2026 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de USD 18.627,6 millones y presentaron un crecimiento del 15,2%, en comparación con el mismo periodo de 2025, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (26,2%) que contribuyó con 11,1 puntos porcentuales a la variación del grupo”, explicó el DANE.

Para esa misma ventana de tiempo, las compras externas del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de USD 3.593,8 millones, implicando un aumento del 8,9 %

“Este resultado se explicó principalmente por las mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (15,8%), que aportaron 12,2 puntos porcentuales a la variación del grupo”, detalló el DANE.

Finalmente, el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas consolida, en lo que va del año, compras por USD 2.274,9 millones, lo que implica una disminución de 11,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Este comportamiento obedeció principalmente a la caída de las importaciones de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-17,2%), que contribuyó con 14,3 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo”, añadió.

Estos son los cinco productos que lideran las importaciones en lo que va del año:

Maquinaria y equipo de transporte: USD 8.656,1 millones (+26,2 %).

Productos químicos y productos conexos: USD 5.102,6 millones (+5,1 %).

Productos alimenticios y animales vivos: USD 2.944,5 millones (+15,8 %).

Artículos manufacturados clasificados principalmente según el material: USD 2.884,3 millones (+4,4 %).

Artículos manufacturados diversos: USD 1.984,7 millones (+17,7 %).

Origen de las importaciones

En abril, China sigue siendo el principal país de origen de las compras externas colombianas, con una participación del 25,7 %. Le siguen Estados Unidos (23 %), Brasil (6,2 %), México (4,7 %), Alemania (3,8 %), Japón (3,1 %), India (2,7 %), otros (30,9 %).

Balanza comercial

Colombia sigue importando más de lo que exporta, a esto se le conoce como déficit comercial. En el periodo comprendido entre enero y abril, las importaciones colombianas se contaron en USD 23.232,5 millones, mientras que las exportaciones fueron de USD 18.403,2 millones. Esto se traduce en una diferencia de USD 4.829,3 millones.

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