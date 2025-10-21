Las importaciones de Colombia subieron en agosto por mayor compra de manufacturas

China y Estados Unidos son los prinicpales países de origen de las mercancías que importa Colombia. Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que las importaciones colombianas registraron, en agosto, USD 5.850,4 millones. Esto se traduce en un incremento del 5,7 % frente al mismo mes del año anterior.

Por grupos de productos, las manufacturas fueron las que registraron el mayor incremento, con un crecimiento de 11,5 %, impulsado por los más de USD 4.570 millones que se reportaron. Le siguieron los agropecuarios, alimentos y bebidas, con una variación de 9,3 % (equivalentes a USD 852,9 millones). En contraste, los combustibles y productos de las industrias extractivas presentaron una caída del 37,3 %, al totalizar USD 405,7 millones.

En lo corrido del año (enero - agosto), resalta la cifra que indica que las importaciones colombianas han crecido a doble dígito, pues la cuenta ya va en USD 45.849,3 millones, lo que se traduce en un incremento del 10 % frente al mismo periodo del año pasado.

También que el grupo de productos que más importa Colombia son las manufacturas, con una participación cercana al 75 %. Este sector acumula USD 34.361,8 millones, lo que se traduce en un incremento del 8 % frente a los mismos meses de 2024.

En lo que va del año, China es el principal país de origen de las mercancías importadas por Colombia, con una participación del 26,9 %. Le siguen Estados Unidos (23,7 %), Brasil (5,1 %), México (4,8 %), Alemania (3,3 %), India (2,5 %) y Japón (2,4 %).

De China sobresale la importación de vehículos para el transporte de personas, los cuales han implicado, en el año corrido, USD 12.332,1 millones, así como una variación del 23,2 % frente al mismo periodo del año pasado.

La balanza comercial del país continúa en terreno negativo, ya que las importaciones siguen superando a las exportaciones; en otras palabras, Colombia está gastando más dinero del que recibe por sus ventas al exterior.

Los datos muestran que, de enero a agosto, las exportaciones colombianas se contaron en USD 32.659,7 millones, mientras que las importaciones fueron por USD 43.292,8 millones. La diferencia es de USD 10.633,1 millones. Esta cifra es 54,3 % más alta frente a la registrada para el mismo periodo de 2024.

