Las importaciones de Colombia volvieron a crecer en septiembre

El DANE reporta que mientras las importaciones colombianas se cuentan en USD 49.078,2 millones, las exportaciones han sido de USD 37.310,1 millones. La diferencia, o balanza comercial, es de USD 11.768,2 millones. Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en septiembre, las importaciones de Colombia se contaron en USD 6.128,8 millones, lo que se traduce en un incremento del 18,7 % frente al mismo mes del año pasado.

El grupo con mayor protagonismo fue el de manufacturas, que alcanzó USD 4.636,2 millones, un crecimiento del 18,6 %. Le siguieron los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con USD 909,7 millones (14,7 %); los combustibles y productos de las industrias extractivas, con USD 542,4 millones (19,6 %); y el rubro de “otros”, que aumentó 40,5 %.

En lo que va del año (enero - septiembre), las importaciones colombianas han aumentado un 10,9 %, al pasar de los USD 46.848,8 millones consolidados en el mismo periodo de 2024 a los USD 51.978,1 millones.

“En el periodo enero - septiembre de 2025 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$38.998,0 millones y presentaron un crecimiento del 11,7%, en comparación con el mismo periodo de 2024, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (13,5%) que contribuyó con 5,7 puntos porcentuales a la variación del grupo”, señaló el DANE.

En el año corrido, el producto que más ha importado Colombia es maquinaria y equipo de transporte, con compras por USD 16.857,8 millones, lo que también ha implicado un incremento del 13,5 %.

Le siguen otros productos como:

Productos químicos y productos conexos: USD 11.313,1 millones

Artículos manufacturados: USD 6.616,8 millones

Combustibles, lubricantes, minerales y productos conexos: USD 4.303,6 millones

Cereales y preparados de cereales: USD 2.011,9 millones

Legumbres y frutas: USD 726,3 millones

Café, té, cacao, especias y sus preparados: USD 405,9 millones

“En el periodo enero - septiembre 2025 los países de origen que contribuyeron principalmente al crecimiento de las importaciones colombianas fueron: China (23,6%) y Trinidad y Tobago (320,6%), con una contribución conjunta de 6,4 puntos porcentuales, mientras que las importaciones desde Francia (-20,9%) contribuyeron con 0,4 puntos porcentuales negativos. En ese periodo, en comparación con el mismo de 2024, el aumento en las compras externas originarias de China se explicó principalmente por las mayores importaciones de Vehículos para el transporte de personas (135,5%) y Motocicletas y velocípedos (62,7%)”, detalló el DANE.

Estos son los principales países de origen de las mercancías que compra Colombia

China: 27,1 %

Estados Unidos 23,4 %

Brasil: 5,2 %

México: 4,9 %

Alemania: 3,3 %

India: 2,5 %

Japón: 2,4 %

Otros: 31,2 %

Finalmente, en lo que va del año, la balanza comercial (la diferencia entre lo que importa Colombia versus lo que exporta) se ha ido acrecentando.

El DANE reporta que mientras las importaciones colombianas se cuentan en USD 49.078,2 millones, las exportaciones han sido de USD 37.310,1 millones. La diferencia, o balanza comercial, es de USD 11.768,2 millones.

