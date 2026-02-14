Las llamadas spam se dispararon 70 % en Colombia

Según las cifras de Truecaller, aplicación diseñada para identificar llamadas, los colombianos recibieron en 2025 más de 16.630 millones de llamadas spam. Foto: Pexels

Para muchos, la situación es estresante. Llamadas constantes de empresas queriendo vender productos o servicios, bancos informando que tenemos créditos preaprobados, y supuestos premios, hacen parte del día a día de las llamadas no deseadas que reciben los colombianos.

También conocidas como llamadas spam, estas se constituyen en un problema porque implican riesgos de seguridad, económicos y hasta psicológicos. Facilitan fraudes y estafas, generan pérdidas económicas, afectan la salud mental y deterioran la confianza en el sistema.

En el mejor de los casos, las llamadas spam provienen de entidades legítimas y reguladas, como los bancos. Pero aún así representan un problema. Tan es así que fue necesaria una ley (conocida como “Dejen de fregar”) para poner límites a lo que algunos catalogan como un acoso constante.

En Colombia, las llamadas y mensajes de cobranzas y publicidad solo se pueden hacer de lunes a viernes de siete de la mañana a siete de la noche, y sábados de ocho de la mañana a tres de la tarde. Se prohíbe el contacto en domingos y festivos.

El peor de los casos es cuando son intentos de estafa o extorsión, mediante los cuales, los criminales usualmente suplantan identidades, inventan historias y emplean estrategias para robar el dinero de sus víctimas.

Según las cifras de Truecaller, aplicación diseñada para identificar llamadas, los colombianos recibieron en 2025 más de 16.630 millones de llamadas spam, lo que se traduce en un incremento del 70 % de cara a 2024.

“El problema no solamente persiste, sino que se intensifica. En promedio, durante 2025 se identificaron 1.390 millones de llamadas spam al mes, reflejando la magnitud de un fenómeno que afecta de manera cotidiana a millones de usuarios en todo el país”, señaló Truecaller.

Octubre es el mes más crítico, al concentrar más de 1.573 millones de este tipo de llamadas.

De las más de 16.630 llamadas, señala añade Truecaller, se lograron bloquear 5.600, es decir, el 33,7 %. Esto gracias al uso de herramientas especializadas para tales fines.

“El crecimiento de las llamadas spam en Colombia durante 2025 es especialmente preocupante. Pasamos de cifras ya altas en 2024 a un aumento cercano al 70 %. En nuestro monitoreo de actividad telefónica, Octubre volvió a ser el mes más crítico, superando incluso los registros del año anterior. En Truecaller seguimos enfocados en proteger a los usuarios, brindándoles información en tiempo real y herramientas que les permitan identificar y bloquear este tipo de llamadas antes de que generen algún daño o estafa”, concluyó Nicolás Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia.

¿Cómo evitar estas llamadas?

Es complejo reducirlas en un 100 %, pero hay acciones que podrían ayudarle:

Registro de Números Excluidos: puede inscribir su número en este servicio gratuito que administra la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evitar ser contactado con finer comerciales o publicitarios. Puede hacerlo mediante el siguiente tutorial

Filtro anti spam: hoy la mayoría de los teléfonos incluye esta función, en la que se silencian las llamadas de números desconocidos. Lo que hace el teléfono es enviarlas directamente a buzón de voz, y luego las muestra en la lista de llamadas recientes (tenga cuidado, porque esto también aplica para llamadas que podrían ser deseadas)

Android

Teléfono → Ajustes → Identificador de llamadas y spam → Activar

iPhone

Ajustes → Teléfono → Silenciar números desconocidos

