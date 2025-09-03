Las remesas importan y cada vez más

Imagen de referencia Foto: Agencia Bloomberg

Las remesas enviadas por colombianos que viven en el exterior hacia Colombia crecieron un 14,1 % anual a julio de 2025. Solo en ese mes entraron al país US$1.158 millones, y en lo corrido del año ya suman US$ 7.566 millones. Este flujo es importante para las familias que las reciben, para las regiones receptoras y para la economía como un todo. Las remesas ayudan a complementar el ingreso de las familias receptoras y cubrir sus necesidades de tal forma que puedan elevar su calidad de vida y, en muchos casos, enfrentar momentos de bajos...