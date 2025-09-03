No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las remesas importan y cada vez más

Colombia recibió el año pasado US$11.848 millones en remesas, equivalentes al 2,3 % del PIB. Estos recursos apoyan y le hacen bien a los hogares, a las regiones y al país. Entender su origen y destino se hace cada vez más relevante.

Juana Téllez
Juana Téllez
03 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Imagen de referencia
Imagen de referencia
Foto: Agencia Bloomberg

Las remesas enviadas por colombianos que viven en el exterior hacia Colombia crecieron un 14,1 % anual a julio de 2025. Solo en ese mes entraron al país US$1.158 millones, y en lo corrido del año ya suman US$ 7.566 millones. Este flujo es importante para las familias que las reciben, para las regiones receptoras y para la economía como un todo. Las remesas ayudan a complementar el ingreso de las familias receptoras y cubrir sus necesidades de tal forma que puedan elevar su calidad de vida y, en muchos casos, enfrentar momentos de bajos...

Juana Téllez

Por Juana Téllez

Conoce más

Temas recomendados:

Remesas

Economía colombiana

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar