Las SIC participa de alerta global por imágenes íntimas creadas con IA sin consentimiento

El uso de la inteligencia artificial, evidentemente, tiene límites. Parte importante de estas barreras tiene que ver con los derechos humanos, especialmente los que tienen que ver con el manejo de datos personales, la intimidad y la privacidad.

Sin embargo, el uso malintencionado de estas herramientas se ha traducido en casos de violación de estos derechos, y eso es precisamente lo que alerta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), así como autoridades de 60 países.

Mediante un comunicado conjunto, estas autoridades de protección de datos personales advirtieron sobre el aumento de casos de uso indebido de inteligencia artificial y plataformas digitales para generar y divulgar imágenes íntimas no consentidas, difamatorias o potencialmente dañinas de personas identificables.

“El pronunciamiento internacional surge tras los hechos ocurridos a comienzos de 2026, cuando se registró la circulación masiva de imágenes manipuladas mediante IA; varias de ellas con contenido sexual no consentido. Estas prácticas nuevamente abren el debate sobre privacidad, consentimiento, responsabilidad de las plataformas digitales y protecciones necesarias frente a avances tecnológicos que, aunque ofrecen beneficios, también pueden ser utilizados para vulnerar derechos fundamentales”, puntualiza la SIC.

En el comunicado, las 60 autoridades señalan que si bien la inteligencia artificial puede ser beneficiosa, genera preocupación los daños que se puedan causar a niños, y otros grupos vulnerables, ante casos como ciber acoso y explotación.

“Recordamos a todas las organizaciones que desarrollan y utilizan sistemas de IA generativa que dichos sistemas deben desarrollarse y utilizarse de acuerdo con los marcos legales aplicables, incluidas las normas de protección de datos personales y privacidad”, añadieron, al señalar que la creación de imágenes íntimas no consentidas puede constituir un delito en muchas jurisdicciones.

En el documento también se lee una serie de expectativas dirigidas, precisamente, a los desarrolladores de inteligencias artificiales generativas:

• Implementar medidas sólidas para prevenir el uso indebido de información personal y la generación de contenido íntimo no consentido.

• Garantizar transparencia significativa respecto a las capacidades, salvaguardas y usos permitidos de los sistemas de IA, así como de las consecuencias de su uso indebido.

• Proporcionar mecanismos eficaces para eliminar contenido dañino que involucre datos personales, respondiendo de forma rápida y accesible.

• Abordar los riesgos específicos para niñas y niños, implementando salvaguardas reforzadas e incluyendo información clara para niños, padres, tutores y educadores.

Ante estos llamados, las autoridades también anunciaron un refuerzo en la cooperación internacional para combatir estos usos malintencionados de la IA.

“En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su papel como autoridad nacional de protección de datos personales, y reitera la importancia de que las organizaciones desarrolladoras y usuarias de IA generativa implementen estándares altos de seguridad y cumplimiento normativo, siempre con el propósito de proteger la privacidad, dignidad y seguridad de las personas”, concluyó la SIC.

