Las tasas de la deuda de EE. UU. suben: ¿por qué debería preocuparnos a todos?

La inversión extranjera directa para la economía colombiana descendió en 2020. Foto: Archivo

Las tasas de interés de los bonos gubernamentales a nivel mundial están subiendo rápido, lo cual puede tener un efecto dominó en las tasas de las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

La venta masiva del martes en los mercados globales de bonos provocó un descenso de los precios y elevó las tasas de interés, o rendimientos. Ocurrió mientras los inversionistas se preocupaban por la renovada tensión en Medio Oriente, la inflación y el creciente déficit público.

Las tasas de interés de las notas del Tesoro a 10...