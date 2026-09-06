Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las tasas de la deuda de EE. UU. suben: ¿por qué debería preocuparnos a todos?

Tensión geopolítica, gasto desbocado en inteligencia artificial y un rojo fiscal creciente empujan al alza los rendimientos y afectan la economía mundial.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Aruni Soni | The New York Times
06 de septiembre de 2026 - 02:13 p. m.
La inversión extranjera directa para la economía colombiana descendió en 2020.
La inversión extranjera directa para la economía colombiana descendió en 2020.
Foto: Archivo

Las tasas de interés de los bonos gubernamentales a nivel mundial están subiendo rápido, lo cual puede tener un efecto dominó en las tasas de las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales.

La venta masiva del martes en los mercados globales de bonos provocó un descenso de los precios y elevó las tasas de interés, o rendimientos. Ocurrió mientras los inversionistas se preocupaban por la renovada tensión en Medio Oriente, la inflación y el creciente déficit público.

Las tasas de interés de las notas del Tesoro a 10...

Por Aruni Soni | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

tasas de interés

Reserva Federal

¿Qué es un bono?

tasas de deuda de EE. UU.

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.