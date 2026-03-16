Las ventas del comercio minorista aumentaron en enero

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, el total de las ventas reales del comercio al por menor y vehículos creció 7,8 % frente al mismo mes del año anterior, consolidando un alza del 11,4 % en los últimos doce meses.
Si se excluye la venta de vehículos automotores y motocicletas, las ventas reales del comercio al por menor registraron un aumento del 5,6 %, así como una variación del 8,6 % en los últimos doce meses.
“Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de sonido y video”, detalló el DANE.
El personal ocupado en el comercio también registró un comportamiento positivo. En enero, el número de sus trabajadores creció en 2 % frente al mismo mes del año anterior. El personal permanente creció un 4,1 %, mientras que el personal aprendiz lo hizo en apenas un 0,4 %.
No obstante, se presentó una disminución del 2,9 % del personal temporal directo, así como una caída del 3,7 % en el personal contratado a través de empresas.
📈 Las 5 líneas de mercancías que más crecieron
- 📱 Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico: 38,0%
- 📺 Equipos y aparatos de sonido y video (televisores): 36,6%
- 🚗 Vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares: 30,5%
- 🛋️ Electrodomésticos y muebles para el hogar: 15,6%
- 🍽️ Artículos y utensilios de uso doméstico: 13,4%
Las 5 líneas con peor desempeño (caídas o menor crecimiento)
- ⛽ Combustibles para vehículos automotores: -5,1%
- 🔧 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas: -2,2%
- 💊 Productos farmacéuticos y medicinales : 1,8%
- 🔩 Repuestos, partes y accesorios para vehículos : 1,2%
- 🍞 Alimentos (víveres en general): 3,0%
En enero de 2026 las ventas realizadas a través de comercio electrónico por las empresas dedicadas al comercio al por menor participaron con 2,4% en las ventas totales de estas empresas; y en enero de 2025 la participación del comercio electrónico en las ventas fue de 2,2%.
El DANE también precisó que el comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados lograron ventas por un total de COP 11,1 billones, lo que se traduce en un incremento del 10,4 % frente a enero de 2025.
“En la variación doce meses correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2025 a enero de 2026, en comparación con el periodo de febrero de 2024 a enero de 2025, las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados ascendieron a $131,6 billones, lo que significó un aumento de 11,3%”, detalló.
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