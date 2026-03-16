Las ventas del comercio minorista aumentaron en enero

Las prendas de vestir y los textiles registraron un crecimiento del 5,1 %. Foto: EFE - Andre Borges

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en enero, el total de las ventas reales del comercio al por menor y vehículos creció 7,8 % frente al mismo mes del año anterior, consolidando un alza del 11,4 % en los últimos doce meses.

Si se excluye la venta de vehículos automotores y motocicletas, las ventas reales del comercio al por menor registraron un aumento del 5,6 %, así como una variación del 8,6 % en los últimos doce meses.

“Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y Equipos y aparatos de sonido y video”, detalló el DANE.

El personal ocupado en el comercio también registró un comportamiento positivo. En enero, el número de sus trabajadores creció en 2 % frente al mismo mes del año anterior. El personal permanente creció un 4,1 %, mientras que el personal aprendiz lo hizo en apenas un 0,4 %.

No obstante, se presentó una disminución del 2,9 % del personal temporal directo, así como una caída del 3,7 % en el personal contratado a través de empresas.

📈 Las 5 líneas de mercancías que más crecieron

📱 Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico: 38,0% 📺 Equipos y aparatos de sonido y video (televisores): 36,6% 🚗 Vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares: 30,5% 🛋️ Electrodomésticos y muebles para el hogar: 15,6% 🍽️ Artículos y utensilios de uso doméstico: 13,4%

Las 5 líneas con peor desempeño (caídas o menor crecimiento)

⛽ Combustibles para vehículos automotores: -5,1% 🔧 Artículos de ferretería, vidrios y pinturas: -2,2% 💊 Productos farmacéuticos y medicinales : 1,8% 🔩 Repuestos, partes y accesorios para vehículos : 1,2% 🍞 Alimentos (víveres en general): 3,0%

En enero de 2026 las ventas realizadas a través de comercio electrónico por las empresas dedicadas al comercio al por menor participaron con 2,4% en las ventas totales de estas empresas; y en enero de 2025 la participación del comercio electrónico en las ventas fue de 2,2%.

El DANE también precisó que el comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados lograron ventas por un total de COP 11,1 billones, lo que se traduce en un incremento del 10,4 % frente a enero de 2025.

“En la variación doce meses correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2025 a enero de 2026, en comparación con el periodo de febrero de 2024 a enero de 2025, las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados ascendieron a $131,6 billones, lo que significó un aumento de 11,3%”, detalló.

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