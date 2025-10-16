Las ventas del comercio minorista crecieron a doble dígito en agosto

Prendas de vestir y sus accesorios fue la actividad que más registró pérdidas de empleo en agosto. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El comercio sigue registrando números verdes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que, en agosto, las ventas reales minoristas crecieron a doble dígito.

En la variación anual (agosto 2025 - agosto 2024) estas consolidaron un incremento del 12,4 %; en el año corrido (enero - agosto) el alza fue del 10,3 %; y en los últimos 12 meses septiembre 2024 - agosto 2025 vs septiembre 2023 - agosto 2024) el aumento fue del 10,3 %.

Al analizar el comportamiento consolidado en el último año, el grupo de mercancías que registró un mayor crecimiento fue el de equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, el cual fue del 51 %.

Lo siguieron estos otros grupos

Equipos y aparatos de sonido y video: 29 %

Otros vehículos automotores y motocicletas: 27,8 %

Vehículos automotores y motocicletas para uso de los hogares: 27,5 %

Electrodomésticos y muebles para el hogar: 23,1 %

Artículos y utensilios de uso doméstico: 14 %

Solo un grupo de mercancías registró caídas en sus ventas. Este fue el de combustibles para vehículos automotores, con un -4,2 %. Otros registraron alzas más tímidas, como libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares, con 2,6 %.

A pesar de este positivo panorama, el empleo en el comercio minorista registró pérdidas. El DANE reportó que, en este aspecto, la variación en el año corrido fue del -0,2 %, mientras que la variación en los doce meses fue del -0,7 %. No obstante, la variación anual logró un repunte del 1,6 %.

La actividad económica que se vio más castigada en este aspecto fue la de prendas de vestir y sus accesorios; calzado y artículos sucedáneos al cuero en establecimientos especializados, la cual registró la pérdida del 2,1 % de sus plazas laborales.

Si se compara agosto de 2025 con el mismo mes del año pasado, Bogotá se consolida como el territorio que reporta más incrementos en las ventas minoristas, con un 19,4 %. Le siguen Antioquia (16,6 %), Valle del Cauca (14,3 %), Atlántico (15,3 %), Santander (19,8 %) y Cundinamarca (10 %).

