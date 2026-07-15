Las ventas del comercio minorista crecieron a doble dígito en mayo

El panorama fue positivo para el grueso del sector, pues 18 de las 19 líneas de mercancía estudiadas registraron variaciones en sus ventas, mientras que solo una evidenció una caída.. Foto: Cortesía

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en mayo, las ventas del comercio minorista aumentaron 11,7 % si se compara con el consolidado del mismo mes del año pasado.

El panorama fue positivo para el grueso del sector, pues 18 de las 19 líneas de mercancía estudiadas registraron variaciones en sus ventas, mientras que solo una evidenció una caída..

“Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo y aparatos de sonido y video (televisores) y Otros vehículos automotores y motocicletas aportando en conjunto 6,5 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista”, detalló el DANE.

Este fue el comportamiento que registraron las líneas de mercancías:

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares: 40,0 %

Equipo y aparatos de sonido y video (televisores): 64,9 %

Otros vehículos automotores y motocicletas: 13,3 %

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico: 14,9 %

Electrodomésticos, muebles para el hogar: 22,2 %

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares: 148,0 %

Alimentos (víveres en general): 3,5 %

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería: 10,8 %

Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente: 10,5 %

Productos para el aseo del hogar: 11,7 %

Bebidas no alcohólicas: 22,0 %

Artículos y utensilios de uso doméstico: 16,1 %

Prendas de vestir y textiles: 5,6 %

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas: 6,6 %

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco: 6,7 %

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero: 6,8 %

Productos farmacéuticos y medicinales: 3,4 %

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares: 0,2 %

Combustibles para vehículos automotores: -1,7 %

“En periodo de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 11,9%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró variación negativa”, detalló el DANE.

Por departamentos, el mayor crecimiento lo consolidó Cundinamarca, con un incremento del 21,9 %. Le siguieron Bogotá D.C., con una variación de 16,9 %; Antioquia, con 15,8 %; otros departamentos, con 12,4 %; Atlántico, con 11,6 %; Valle del Cauca, con 11,5 %; y Santander, con 10,6 %.

En cuanto al personal ocupado, Cundinamarca también registró el mayor crecimiento (5,6 %), seguido por Antioquia (3,0 %), otros departamentos (2,2 %), Valle del Cauca y Atlántico (1,2 % cada uno), Bogotá D.C. (0,8 %), mientras que Santander fue el único departamento con una variación negativa (-1,6 %).

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