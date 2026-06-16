¿Le suspendieron el internet o el celular? Ya no podrán cobrarle de más por reconexión

Los usuarios experimentarán reducciones de hasta el 97 % frente a los valores que actualmente se pagan. Foto: tomada de redes

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Si alguna vez se ha retrasado en el pago de su servicio de internet o de su plan de telefonía móvil, probablemente ha tenido que asumir un cargo adicional conocido como costo de reconexión, es decir, el valor que cobran los operadores por restablecer el servicio una vez el usuario se pone al día con sus obligaciones.

Para muchos usuarios, este cobro resulta desproporcionado, especialmente si se tiene en cuenta que, en varios casos, el proceso de reconexión requiere una intervención operativa mínima por parte del operador. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) coincide en que las tarifas que se venían cobrando en Colombia eran excesivas y, por esa razón, expidió una nueva regulación que establece topes máximos obligatorios.

En la práctica, según la entidad, los usuarios experimentarán reducciones de hasta el 97 % frente a los valores que actualmente se pagan. La medida entrará en vigor el próximo 17 de julio.

“Hasta ahora, los operadores podían definir libremente los valores asociados a la reconexión de servicios dentro del marco regulatorio vigente, lo que en la práctica generaba diferencias significativas entre los distintos prestadores y cobros que, en muchos casos, superaban ampliamente el costo real de restablecer un servicio suspendido por falta de pago. Con la nueva regulación, cuando un operador decida cobrar por este concepto, no podrá superar los topes definidos por la CRC”, explicó el regulador.

Estos son los nuevos topes

Servicios móviles: de $6.800 a un máximo de $285 (96 % menos)

En telefonía móvil, los usuarios pagaban en promedio $6.800 por cada reconexión. Con la nueva regulación, el valor máximo autorizado será de $285, lo que representa una reducción cercana al 96 %.

“Esta reducción se explica porque la reconexión móvil es un proceso prácticamente automático que se realiza de forma remota a través de los sistemas del operador, sin necesidad de desplazar personal técnico ni de realizar una intervención física en el domicilio del usuario”, detalló la CRC.

Servicios fijos

En el caso de internet fijo, telefonía fija y televisión por suscripción, la entidad estableció topes diferenciados, teniendo en cuenta que no todos los operadores tienen la misma estructura de costos ni las mismas condiciones operativas.

Para los operadores que concentran cerca del 85 % del mercado, el valor máximo será de $1.232, frente a cobros que en algunos casos llegaban hasta los $39.000. Esto representa reducciones de hasta el 97 %.

Para los operadores pequeños, con menos de 30.000 accesos, el tope será de $10.269. Este valor reconoce menores economías de escala, redes más dispersas y una mayor probabilidad de que las reconexiones requieran intervención técnica en campo.

La CRC explicó que estos topes diferenciados responden a que en este mercado no existe una única estructura de costos, pues influyen variables como la zona geográfica en la que se presta el servicio, la densidad de usuarios y el tamaño de cada operador.

“El objetivo es que el usuario pague únicamente lo que cuesta reconectar el servicio de manera eficiente, sin cargos adicionales ni valores ajenos a esa operación”, agregó la entidad.

La autoridad también aclaró que la nueva regulación no obliga a los operadores a cobrar por este concepto. De hecho, las empresas que actualmente ofrecen la reconexión de manera gratuita podrán seguir haciéndolo como una estrategia para diferenciarse frente a la competencia.

Asimismo, recordó que, una vez el usuario realice el pago correspondiente, los operadores tendrán un plazo máximo de tres días hábiles para restablecer el servicio.

“Quien se pone al día no debe enfrentar un cobro desproporcionado para recuperar su servicio. La reconexión debe costar lo que cuesta reconectar, nada más. Con esta decisión, la CRC convierte el mandato de la Ley 2485 de 2025 en una regla verificable para el mercado y en un alivio concreto para los usuarios. En la CRC trabajamos para que las reglas del sector protejan a los ciudadanos, promuevan la transparencia y se traduzcan en ahorros reales para los colombianos”, concluyó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

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