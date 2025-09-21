No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Los peros a la ley de competencias: un borrador débil para una deuda histórica

El primer borrador de la ley de competencias, necesaria para poner en marcha la promesa a las regiones que quedó plasmada en la reforma al Sistema General de Participaciones, no convence a los expertos. Las voces consultadas dicen que no cumple su función y algunos advierten que el Gobierno busca una reforma a la salud por la puerta de atrás.

Karen Vanessa Quintero Martínez
21 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
El proyecto debe definir las nuevas funciones que asumirán departamentos y municipios.
Foto: Getty Images

Decepcionante”, “se queda corto”, “falta mucho”, “una reforma a la salud por la puerta de atrás”. Estas son algunas de las expresiones que usaron los expertos consultados por este diario para describir el primer borrador de la ley de competencias, un proyecto vital para saldar una deuda histórica con las regiones. Aunque no es posible abordar todas las puntas de este debate, la mayoría filosas, sí es necesario, e incluso urgente, ponerlas sobre la mesa.

Sin la ley de competencias no se puede poner en marcha la reforma constitucional al...

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 6 minutos
Columna rayana en el yo con yo, le piden al demonio hacer ostias. Ex ministros de economía y académicos comprometidos con un sistema que se robó los recursos de la salud NUNCA SERÁN OBJETIVOS, no hacen análisis sino boicot a cualquier iniciativa que cambie la ley 100
